Детали, которые обсуждают Россия, США и Украина многогранны, заявил Лавров

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Вопросы устранения первопричин конфликта и признания территорий обсуждается на трехсторонних переговорах РФ, США и Украины, детали, которые рассматривают военные значительны и многогранны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.