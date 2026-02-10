Рейтинг@Mail.ru
Детали, которые обсуждают Россия, США и Украина многогранны, заявил Лавров - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:34 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/lavrov-2073419492.html
Детали, которые обсуждают Россия, США и Украина многогранны, заявил Лавров
Детали, которые обсуждают Россия, США и Украина многогранны, заявил Лавров - РИА Новости, 10.02.2026
Детали, которые обсуждают Россия, США и Украина многогранны, заявил Лавров
Вопросы устранения первопричин конфликта и признания территорий обсуждается на трехсторонних переговорах РФ, США и Украины, детали, которые рассматривают... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T12:34:00+03:00
2026-02-10T12:34:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
сергей лавров
нтв (телеканал)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051176391_0:0:2794:1572_1920x0_80_0_0_604c8ad149f4394cc33212556e72febe.jpg
https://ria.ru/20260210/lavrov-2073358251.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051156693_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_085e2566b807a14b9a4d2a4fd3d844b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, сергей лавров, нтв (телеканал)
В мире, Россия, Украина, США, Сергей Лавров, НТВ (телеканал)
Детали, которые обсуждают Россия, США и Украина многогранны, заявил Лавров

Лавров: детали, которые обсуждают военные РФ, США и Украины значительны

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Вопросы устранения первопричин конфликта и признания территорий обсуждается на трехсторонних переговорах РФ, США и Украины, детали, которые рассматривают военные значительны и многогранны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Признание территорий – это тема, прямо вытекающая из первопричин, потому что территории оказались под российским контролем в связи с тем, что на них пытались создать нам угрозу, истребить людей, живших там столетиями. Эти вопросы обсуждаются. Детали, которые рассматриваются между военными, многогранны, значительны", - сказал он в интервью телеканалу "НТВ".
В Абу-Даби ранее состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел там же 23-24 января. Переговоры проходили в закрытом формате, без прессы.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Лавров призвал не впадать в восторг от давления Трампа на Европу и Украину
Вчера, 08:30
 
В миреРоссияУкраинаСШАСергей ЛавровНТВ (телеканал)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала