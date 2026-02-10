Рейтинг@Mail.ru
Лавров предположил причину желания США подключить КНР к обсуждению СНВ - РИА Новости, 10.02.2026
12:28 10.02.2026
Лавров предположил причину желания США подключить КНР к обсуждению СНВ
Лавров предположил причину желания США подключить КНР к обсуждению СНВ
2026-02-10T12:28:00+03:00
2026-02-10T12:28:00+03:00
в мире
сша
китай
россия
сергей лавров
дональд трамп
договор снв-3
сша
китай
россия
в мире, сша, китай, россия, сергей лавров, дональд трамп, договор снв-3
В мире, США, Китай, Россия, Сергей Лавров, Дональд Трамп, Договор СНВ-3
Лавров предположил причину желания США подключить КНР к обсуждению СНВ

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Желание США подключить Китай к возможным будущим переговорам о договоре, который придет на смену прекратившему действие Договору о стратегических наступательных вооружениях, может быть связано с тем, чтобы просто увести дискуссии по существу вопроса в сторону, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Президент (США) Дональд Трамп опять сказал, что теперь надо уже с китайцами "делать договор". Китайцы излагали свою позицию многократно, мы ее уважаем. Но если на такое "утроение" процесса будет перенесен акцент, это может быть желанием просто увести существо вопроса в сторону", - сказал Лавров в интервью телеканалу НТВ.
Он отметил, что при этом о подключении ни Британии, ни Франции к таким гипотетическим переговорам США не говорят.
"Хотя у них с Соединенными Штатами (в отличие от нас с китайцами) есть юридические союзнические обязательства воевать вместе. И, конечно, трудно себе представить долгосрочную многостороннюю договоренность без учета их потенциалов", - добавил министр.
Лавров рассказал, что подразумевается под гарантиями безопасности Украине
В миреСШАКитайРоссияСергей ЛавровДональд ТрампДоговор СНВ-3
 
 
