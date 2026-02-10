Лавров предположил причину желания США подключить КНР к обсуждению СНВ

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Желание США подключить Китай к возможным будущим переговорам о договоре, который придет на смену прекратившему действие Договору о стратегических наступательных вооружениях, может быть связано с тем, чтобы просто увести дискуссии по существу вопроса в сторону, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Хотя у них с Соединенными Штатами (в отличие от нас с китайцами) есть юридические союзнические обязательства воевать вместе. И, конечно, трудно себе представить долгосрочную многостороннюю договоренность без учета их потенциалов", - добавил министр.