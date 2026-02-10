https://ria.ru/20260210/lavrov-2073417961.html
Лавров предположил причину желания США подключить КНР к обсуждению СНВ
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Желание США подключить Китай к возможным будущим переговорам о договоре, который придет на смену прекратившему действие Договору о стратегических наступательных вооружениях, может быть связано с тем, чтобы просто увести дискуссии по существу вопроса в сторону, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Президент (США
) Дональд Трамп
опять сказал, что теперь надо уже с китайцами "делать договор". Китайцы излагали свою позицию многократно, мы ее уважаем. Но если на такое "утроение" процесса будет перенесен акцент, это может быть желанием просто увести существо вопроса в сторону", - сказал Лавров
в интервью телеканалу НТВ.
Он отметил, что при этом о подключении ни Британии, ни Франции
к таким гипотетическим переговорам США не говорят.
"Хотя у них с Соединенными Штатами (в отличие от нас с китайцами) есть юридические союзнические обязательства воевать вместе. И, конечно, трудно себе представить долгосрочную многостороннюю договоренность без учета их потенциалов", - добавил министр.