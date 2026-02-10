https://ria.ru/20260210/kreml-2073423517.html
Песков назвал ухудшение отношений России и Франции вредным
Песков назвал ухудшение отношений России и Франции вредным - РИА Новости, 10.02.2026
Песков назвал ухудшение отношений России и Франции вредным
Россия всегда говорила, что низводить отношения РФ и Франции до нулевого состояния нелогично, контрпродуктивно и вредно для всех, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 10.02.2026
Песков назвал ухудшение отношений России и Франции вредным
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия всегда говорила, что низводить отношения РФ и Франции до нулевого состояния нелогично, контрпродуктивно и вредно для всех, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент Франции Эммануэль Макрон
ранее заявил, что сейчас ведутся обсуждения на техническом уровне для подготовки к его контактам с российским лидером Владимиром Путиным
. Песков
, в свою очередь, сообщал, что Москва
и Париж
ведут определенные контакты на рабочем уровне, но они пока непримечательные. Он также уточнил, что предметных наметок по контактам лидеров двух стран пока нет.
"Нам импонируют такие заявления, мы давно говорили, что низводить наши отношения до нулевого состояния нелогично, контрпродуктивно и вредно для всех сторон", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос восстановил ли Париж контакты с Москвой на техническом уровне, как заявлял президент Франции Эммануэль Макрон.