Песков назвал ухудшение отношений России и Франции вредным

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия всегда говорила, что низводить отношения РФ и Франции до нулевого состояния нелогично, контрпродуктивно и вредно для всех, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нам импонируют такие заявления, мы давно говорили, что низводить наши отношения до нулевого состояния нелогично, контрпродуктивно и вредно для всех сторон", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос восстановил ли Париж контакты с Москвой на техническом уровне, как заявлял президент Франции Эммануэль Макрон.