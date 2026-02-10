Коростелев не жалеет об участии в спринте на Олимпиаде

«

"Надо анализировать. Жесткая трасса по сравнению со вчерашним днем, но и раннее утро - будет скоро разбитая. В прошлый раз тоже было сложно на спринте, но это была усталость во время "Тур де Ски". Сегодня не знаю, что произошло. Не жалею, что принял участие в спринте. Восстановимся", - сказал Коростелев в эфире Okko.