Коростелев не жалеет об участии в спринте на Олимпиаде

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российский лыжник Савелий Коростелев заявил, что не жалеет об участии в спринте на Олимпиаде в Италии, несмотря на неудачный результат.
Во вторник Коростелев занял 35-е место в квалификации спринта классическим стилем и не смог пройти в четвертьфинал.
«
"Надо анализировать. Жесткая трасса по сравнению со вчерашним днем, но и раннее утро - будет скоро разбитая. В прошлый раз тоже было сложно на спринте, но это была усталость во время "Тур де Ски". Сегодня не знаю, что произошло. Не жалею, что принял участие в спринте. Восстановимся", - сказал Коростелев в эфире Okko.
В воскресенье 22-летний россиянин на дебютной для себя Олимпиаде стал четвертым в скиатлоне. 13 февраля у мужчин состоится гонка на 10 км с раздельным стартом, 21 февраля - масс-старт на 50 км.
Олимпийские игры продлятся до 22 февраля. На соревнованиях выступают 13 россиян.
