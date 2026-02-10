https://ria.ru/20260210/kontakty-2073414023.html
Песков подтвердил контакты между Москвой и Парижем
Песков подтвердил контакты между Москвой и Парижем - РИА Новости, 10.02.2026
Песков подтвердил контакты между Москвой и Парижем
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил имевшие место контакты между Москвой и Парижем. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T12:16:00+03:00
2026-02-10T12:16:00+03:00
2026-02-10T12:18:00+03:00
москва
париж
россия
дмитрий песков
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_0:162:3102:1907_1920x0_80_0_0_797d8121e87f1b7b956d5cd178ea515e.jpg
https://ria.ru/20260210/frantsija-2073380712.html
москва
париж
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_9db777df38554f5b97ee307296cfe811.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, париж, россия, дмитрий песков, эммануэль макрон
Москва, Париж, Россия, Дмитрий Песков, Эммануэль Макрон
Песков подтвердил контакты между Москвой и Парижем
Песков: между Москвой и Парижем были контакты