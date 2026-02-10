Рейтинг@Mail.ru
Песков подтвердил контакты между Москвой и Парижем - РИА Новости, 10.02.2026
12:16 10.02.2026 (обновлено: 12:18 10.02.2026)
https://ria.ru/20260210/kontakty-2073414023.html
Песков подтвердил контакты между Москвой и Парижем
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил имевшие место контакты между Москвой и Парижем.
москва, париж, россия, дмитрий песков, эммануэль макрон
Москва, Париж, Россия, Дмитрий Песков, Эммануэль Макрон
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил имевшие место контакты между Москвой и Парижем.
"Действительно, имели место контакты, это мы можем подтвердить, которые при желании и при необходимости помогут достаточно оперативно наладить диалог на высшем уровне", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, восстановил ли Париж контакты с Москвой на техническом уровне, как заявлял президент Франции Эммануэль Макрон.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Макрон заявил о восстановлении каналов связи с Россией
МоскваПарижРоссияДмитрий ПесковЭммануэль Макрон
 
 
