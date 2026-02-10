Конгрессвумен заявила, что Эпштейн склонял жертв к торговле людьми

ВАШИНГТОН, 10 фев – РИА Новости. Конгрессвумен США Анна Паулина Луна заявила, что скандально известный финансист Джеффри Эпштейн склонял некоторых из своих жертв к тому, чтобы они стали соучастниками в торговле людьми.

"Некоторые женщины, называющие себя жертвами, помогали в торговле детьми. Очевидно, что это только верхушка айсберга, но важно признать факты", – написала конгрессвумен в соцсети Х

По словам Луны, эти девушки были "соучастницами заговора", так как после 18 лет у них уже "появился выбор".

Согласно последним заявлениям конгрессменов, которые ознакомились с оригинальными документами по этому делу, самой младшей жертве могло быть 9 лет.

В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. По информации прокуратуры, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде.