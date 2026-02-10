https://ria.ru/20260210/kongressvumen-2073354164.html
Конгрессвумен заявила, что Эпштейн склонял жертв к торговле людьми
Конгрессвумен заявила, что Эпштейн склонял жертв к торговле людьми - РИА Новости, 10.02.2026
Конгрессвумен заявила, что Эпштейн склонял жертв к торговле людьми
Конгрессвумен США Анна Паулина Луна заявила, что скандально известный финансист Джеффри Эпштейн склонял некоторых из своих жертв к тому, чтобы они стали... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T07:33:00+03:00
2026-02-10T07:33:00+03:00
2026-02-10T07:34:00+03:00
в мире
сша
нью-йорк (город)
флорида
джеффри эпштейн
анна паулина луна
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072289490_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_ee6fdd136218347bc0d93ee817506774.jpg
https://ria.ru/20260209/epshteyn-2073138637.html
https://ria.ru/20260210/smi-2073353638.html
сша
нью-йорк (город)
флорида
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072289490_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_73162352ba06a9d23689f1679febe5cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, нью-йорк (город), флорида, джеффри эпштейн, анна паулина луна
В мире, США, Нью-Йорк (город), Флорида, Джеффри Эпштейн, Анна Паулина Луна
Конгрессвумен заявила, что Эпштейн склонял жертв к торговле людьми
Конгрессвумен Луна: Эпштейн склонял жертв к торговле детьми
ВАШИНГТОН, 10 фев – РИА Новости. Конгрессвумен США Анна Паулина Луна заявила, что скандально известный финансист Джеффри Эпштейн склонял некоторых из своих жертв к тому, чтобы они стали соучастниками в торговле людьми.
"Некоторые женщины, называющие себя жертвами, помогали в торговле детьми. Очевидно, что это только верхушка айсберга, но важно признать факты", – написала конгрессвумен в соцсети Х
.
По словам Луны, эти девушки были "соучастницами заговора", так как после 18 лет у них уже "появился выбор".
Согласно последним заявлениям конгрессменов, которые ознакомились с оригинальными документами по этому делу, самой младшей жертве могло быть 9 лет.
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. По информации прокуратуры, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался.