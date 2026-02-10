Рейтинг@Mail.ru
"Кливленд" победил "Денвер" в матче НБА
08:52 10.02.2026
"Кливленд" победил "Денвер" в матче НБА
"Кливленд" победил "Денвер" в матче НБА
"Кливленд Кавальерс" обыграл "Денвер Наггетс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 10.02.2026
2026
спорт, денвер
Баскетбол, Спорт, Денвер
"Кливленд" победил "Денвер" в матче НБА

"Денвер" проиграл "Кливленду" в матче НБА, несмотря на трипл-дабл Йокича

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. "Кливленд Кавальерс" обыграл "Денвер Наггетс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Денвере завершилась со счетом 119:117 (26:30, 28:29, 33:33, 32:25) в пользу гостей, которые добыли победу в концовке матча. Самым результативным игроком встречи стал Донован Митчелл из "Кливленда", на счету которого 32 очка, а также 10 результативных передач. У проигравших больше всех очков набрал оформивший трипл-дабл Никола Йокич (22 очка, 14 подборов, 11 передач), дабл-дабл у его партнера по команде Джамала Мюррэя (17 очков, 11 передач).
НБА
10 февраля 2026 • начало в 05:00
Завершен
Денвер
117 : 119
Кливленд
"Кливленд" выиграл четвертый матч подряд и с 33 победами в 54 встречах идет четвертым в таблице Восточной конференции. "Денвер" (34 победы, 20 поражений) идет третьим на Западе.
Результаты других матчей игрового дня:
"Майами Хит" - "Юта Джаз" - 111:115;
"Орландо Мэджик" - "Милуоки Бакс" - 118:99;
"Миннесота Тимбервулвз" - "Атланта Хокс" - 138:116;
"Нью-Орлеан Пеликанс" - "Сакраменто Кингз" - 120:94;
"Голден Стэйт Уорриорз" - "Мемфис Гриззлис" - 114:113;
"Лос-Анджелес Лейкерс" - "Оклахома-Сити Тандер" - 110:119;
"Портленд Трэйл Блэйзерс" - "Филадельфия Севенти Сиксерс" - 135:118.
 
