Кировский губернатор обсудил создание кампуса с главой "Ростеха"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 фев - РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов и генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов обсудили реализацию проекта по созданию кампуса, сообщает пресс-служба правительства региона.

"В ходе встречи в Москве участники обсудили рабочие вопросы по развитию промышленных объектов региона. Речь шла также о строительстве в Кировской области современного образовательного кампуса, в создании которого могут принять участие дочерние структуры "Ростеха"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот приоритетный для Кировской области инвестиционный проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина.

"Проект, предполагающий строительство межвузовского университетского кампуса мирового уровня в Кирове, соответствует национальным целям развития страны, отвечает интересам государства и способствует решению таких задач, как обеспечение отечественной промышленности высококвалифицированными кадрами, технологического суверенитета и лидерства, обороноспособности и иммунобиологического суверенитета нашей страны", – цитирует пресс-служба слова Соколова.

Губернатор Кировской области добавил, что к настоящему времени регионом уже подготовлена и своевременно будет подана заявка для участия в конкурсном отборе Минобрнауки России – для получения необходимого финансирования на создание кампуса в рамках национального проекта "Молодежь и дети".

Отмечается, что детальное обсуждение итоговой концепции проекта реализации межвузовского кампуса, подготовленной конкурсной документации пройдет 18 февраля на стратегической сессии с участием представителей промышленного сектора, бизнес-сообщества, вузов и иных заинтересованных сторон.