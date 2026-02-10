Рейтинг@Mail.ru
Кировский губернатор обсудил создание кампуса с главой "Ростеха" - РИА Новости, 10.02.2026
Кировская область
Кировская область
 
14:08 10.02.2026
Кировский губернатор обсудил создание кампуса с главой "Ростеха"
Кировский губернатор обсудил создание кампуса с главой "Ростеха"
Губернатор Кировской области Александр Соколов и генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов обсудили реализацию проекта по созданию
Кировский губернатор обсудил создание кампуса с главой "Ростеха"

Губернатор Кировской области Александр Соколов и генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
Губернатор Кировской области Александр Соколов и генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 фев - РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов и генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов обсудили реализацию проекта по созданию кампуса, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В ходе встречи в Москве участники обсудили рабочие вопросы по развитию промышленных объектов региона. Речь шла также о строительстве в Кировской области современного образовательного кампуса, в создании которого могут принять участие дочерние структуры "Ростеха"", - говорится в сообщении.
Отмечается, что этот приоритетный для Кировской области инвестиционный проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина.
"Проект, предполагающий строительство межвузовского университетского кампуса мирового уровня в Кирове, соответствует национальным целям развития страны, отвечает интересам государства и способствует решению таких задач, как обеспечение отечественной промышленности высококвалифицированными кадрами, технологического суверенитета и лидерства, обороноспособности и иммунобиологического суверенитета нашей страны", – цитирует пресс-служба слова Соколова.
Губернатор Кировской области добавил, что к настоящему времени регионом уже подготовлена и своевременно будет подана заявка для участия в конкурсном отборе Минобрнауки России – для получения необходимого финансирования на создание кампуса в рамках национального проекта "Молодежь и дети".
Отмечается, что детальное обсуждение итоговой концепции проекта реализации межвузовского кампуса, подготовленной конкурсной документации пройдет 18 февраля на стратегической сессии с участием представителей промышленного сектора, бизнес-сообщества, вузов и иных заинтересованных сторон.
"Территория, на которой планируется строительство кампуса, уже осваивается – при участии структуры "Ростеха" строится фиджитал-центр с универсальным залом", - подчеркивается в сообщении.
Александр Соколов - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Кировский губернатор поручил создать в регионе Молодежный центр карьеры
3 февраля, 13:00
 
