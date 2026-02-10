Кириенко рассказал, для чего нужно идти на госслужбу

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Человек приходит на государственную службу, чтобы с счастьем и гордостью участвовать в развитии своей страны, считает первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Первый международный конгресс государственного управления проходит в Москве на территории президентской академии (РАНХиГС) с 10 по 13 февраля. В мероприятии принимают участие более 1,2 тысячи человек. Целью конгресса стало формирование лучших практик, определение ключевых векторов развития и практических задач для повышения качества госуправления.