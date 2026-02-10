Рейтинг@Mail.ru
Тренер "Динамо" оценил сроки возвращения Комтуа - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
23:14 10.02.2026 (обновлено: 23:23 10.02.2026)
https://ria.ru/20260210/khokkeist-2073538233.html
Тренер "Динамо" оценил сроки возвращения Комтуа
Тренер "Динамо" оценил сроки возвращения Комтуа - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
Тренер "Динамо" оценил сроки возвращения Комтуа
Главный тренер московского "Динамо" Вячеслав Козлов сообщил журналистам, что возвращение канадского хоккеиста Максима Комтуа в играющий состав ожидается после... РИА Новости Спорт, 10.02.2026
2026-02-10T23:14:00+03:00
2026-02-10T23:23:00+03:00
хоккей
спорт
вячеслав козлов
континентальная хоккейная лига (кхл)
хк динамо
макс комтуа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012848513_0:0:1857:1044_1920x0_80_0_0_67b09814f3d23c9480498b240e29f2d9.jpg
https://ria.ru/20250217/spartak-1999932476.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012848513_76:0:1719:1232_1920x0_80_0_0_e8ffe44c45e6d2dff2d3227b1431e664.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, вячеслав козлов, континентальная хоккейная лига (кхл), хк динамо, макс комтуа
Хоккей, Спорт, Вячеслав Козлов, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), ХК Динамо, Макс Комтуа
Тренер "Динамо" оценил сроки возвращения Комтуа

Тренер "Динамо" Козлов: Максим Комтуа присоединится к команде после 15 февраля

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМаксим Комтуа
Максим Комтуа - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Максим Комтуа. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер московского "Динамо" Вячеслав Козлов сообщил журналистам, что возвращение канадского хоккеиста Максима Комтуа в играющий состав ожидается после 15 февраля.
Ранее Комтуа пропустил Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который прошел 7 и 8 февраля в Екатеринбурге. Президент КХЛ Алексей Морозов объяснил отсутствие форварда тем, что тот заболел бронхитом.
«
"Комтуа надо еще несколько дней на восстановление. Думаю, он будет готов играть после гостевой серии", - сказал Козлов.
"Динамо" во вторник в Москве обыграло "Спартак" в гостях со счетом 3:2. "Бело-голубые" прервали серию поражений, которая составила три матча.
"Сыграли не самый красивый матч, но нам была нужна победа. Ребята выстояли при игре "3 на 5", сработали спецбригады, а когда вышли вперед в счете, довели дело до победы. Пока рано делать выводы о том, правильно ли играет "Динамо". Но эта победа придаст на уверенности", - отметил Козлов.
Хоккей. КХЛ. Матч Спартак - Динамо М - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
"Спартак" в овертайме обыграл "Динамо" в московском дерби в КХЛ
17 февраля 2025, 21:54
 
ХоккейСпортВячеслав КозловКХЛ 2025-2026ХК Динамо (Москва)Макс Комтуа
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Трактор
    5
    6
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Адмирал
    Авангард
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Й. д. Йонг
    367
    645
  • Теннис
    Завершен
    Х. Хуркач
    А. Бублик
    765
    677
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    Э. Свитолина
    66
    43
  • Хоккей
    Завершен
    Словакия
    Финляндия
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Италия
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Фулхэм
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Брайтон
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Бернли
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Болонья
    Лацио
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    РБ Лейпциг
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала