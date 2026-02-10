Программу продвижения подготовили для проекта "Сделано в Хабаровском крае"

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Для компаний-участников губернаторского проекта "Сделано в Хабаровском крае" в этом году запланировали обширную программу продвижения, сообщает пресс-служба правительства региона.

Предприниматели смогут бесплатно участвовать в выставках и фестивалях в 2026 году благодаря нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика". Эта мера также помогает Хабаровскому краю подниматься в Национальном рейтинге инвестиционного климата.

"В 2026 году в рамках проекта мы планируем активнее продвигать продукцию и услуги местных производителей под брендом "Сделано в Хабаровском крае". Формат продвижения: фестивали и различные выставки", — приводит пресс-служба слова руководителя центра "Мой бизнес" Ксении Прохоровой.

По ее словам, для этого примерно раз в два месяца будут проходить фестивали и выставки. На них предприниматели смогут представить свою продукцию, а жители края — увидеть, купить или заказать понравившиеся товары. Ближайший такой фестиваль — "Не просто бренд, а предпринимательская культура" — запланирован на май.

В 2025 году около 60 местных брендов уже поучаствовали в фестивалях по продвижению, которые центр организовал в Хабаровске и Комсомольске. Центр "Мой бизнес" также бесплатно оказал 28 участникам проекта 45 комплексных услуг. Чаще всего предприниматели заказывали наружную и телевизионную рекламу, полиграфию и создание сайтов.

Прохорова напомнила, что участники губернаторского проекта "Сделано в Хабаровском крае" могут получать целый ряд льгот. Например, участники проекта могут получить льготный заем под 7,2% годовых от фонда поддержки малого предпринимательства. Также им доступна безвозмездная аренда имущества края. Еще одна преференция — размещение продукции в онлайн-каталоге во флагманских магазинах "Сделано в Хабаровском крае" и в региональных витринах российских маркетплейсов.

Кроме того, в отличие от других предпринимателей, которые получают такой пакет услуг раз в год, участники проекта могут дважды в год бесплатно пользоваться комплексными услугами центра.