Программу продвижения подготовили для проекта "Сделано в Хабаровском крае"
Твой бизнес
 
12:56 10.02.2026
Программу продвижения подготовили для проекта "Сделано в Хабаровском крае"
Программу продвижения подготовили для проекта "Сделано в Хабаровском крае"
Для компаний-участников губернаторского проекта "Сделано в Хабаровском крае" в этом году запланировали обширную программу продвижения, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.02.2026
2026
Программу продвижения подготовили для проекта "Сделано в Хабаровском крае"

Участники проекта "Сделано в Хабаровском крае" будут участвовать в выставках

Участники проекта "Сделано в Хабаровском крае" будут участвовать в выставках
Зима в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Зима в Хабаровске
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Для компаний-участников губернаторского проекта "Сделано в Хабаровском крае" в этом году запланировали обширную программу продвижения, сообщает пресс-служба правительства региона.
Предприниматели смогут бесплатно участвовать в выставках и фестивалях в 2026 году благодаря нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика". Эта мера также помогает Хабаровскому краю подниматься в Национальном рейтинге инвестиционного климата.
Вид на остров Большой Уссурийский с площади Славы в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Число МСП в Хабаровском крае достигло более 50 тысяч в прошлом году
27 января, 11:33
"В 2026 году в рамках проекта мы планируем активнее продвигать продукцию и услуги местных производителей под брендом "Сделано в Хабаровском крае". Формат продвижения: фестивали и различные выставки", — приводит пресс-служба слова руководителя центра "Мой бизнес" Ксении Прохоровой.
По ее словам, для этого примерно раз в два месяца будут проходить фестивали и выставки. На них предприниматели смогут представить свою продукцию, а жители края — увидеть, купить или заказать понравившиеся товары. Ближайший такой фестиваль — "Не просто бренд, а предпринимательская культура" — запланирован на май.
В 2025 году около 60 местных брендов уже поучаствовали в фестивалях по продвижению, которые центр организовал в Хабаровске и Комсомольске. Центр "Мой бизнес" также бесплатно оказал 28 участникам проекта 45 комплексных услуг. Чаще всего предприниматели заказывали наружную и телевизионную рекламу, полиграфию и создание сайтов.
Прохорова напомнила, что участники губернаторского проекта "Сделано в Хабаровском крае" могут получать целый ряд льгот. Например, участники проекта могут получить льготный заем под 7,2% годовых от фонда поддержки малого предпринимательства. Также им доступна безвозмездная аренда имущества края. Еще одна преференция — размещение продукции в онлайн-каталоге во флагманских магазинах "Сделано в Хабаровском крае" и в региональных витринах российских маркетплейсов.
Кроме того, в отличие от других предпринимателей, которые получают такой пакет услуг раз в год, участники проекта могут дважды в год бесплатно пользоваться комплексными услугами центра.
С 2025 года по поручению губернатора Дмитрия Демешина усилена работа над продвижением участников проекта "Сделано в Хабаровском крае". Центр "Мой бизнес" зарегистрировал в Роспатенте одноименный товарный знак и теперь единолично им владеет. Кроме того, для предпринимателей разработали систему мер поддержки. Сейчас в проекте участвуют 117 производителей со всего края.
Деловые люди в офисе - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Более 860 жителей Хабаровского края открыли свое дело по соцконтакту
19 января, 12:17
 
