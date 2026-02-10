https://ria.ru/20260210/kbr-2073507020.html
Жители Черекского района КБР передали новую партию гумпомощи участникам СВО
2026-02-10T18:57:00+03:00
черекский район
кабардино-балкарская республика (кбр)
черекский район, кабардино-балкарская республика (кбр)
НАЛЬЧИК, 10 фев – РИА Новости.
Жители Черекского района Кабардино-Балкарии собрали и передали очередную партию гуманитарной помощи для участников специальной военной операции, сообщила
администрация главы региона.
"Груз был сформирован с учетом предварительных заявок и пожеланий военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В состав отправки вошли теплая одежда, продукты питания длительного хранения, сладости, средства личной гигиены, бытовые принадлежности и медикаменты первой необходимости", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.
В сборе груза приняли активное участие школьники, работники учреждений культуры, здравоохранения и образования района.