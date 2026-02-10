Рейтинг@Mail.ru
Жители Черекского района КБР передали новую партию гумпомощи участникам СВО - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
18:57 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/kbr-2073507020.html
Жители Черекского района КБР передали новую партию гумпомощи участникам СВО
Жители Черекского района КБР передали новую партию гумпомощи участникам СВО - РИА Новости, 10.02.2026
Жители Черекского района КБР передали новую партию гумпомощи участникам СВО
Жители Черекского района Кабардино-Балкарии собрали и передали очередную партию гуманитарной помощи для участников специальной военной операции, сообщила... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T18:57:00+03:00
2026-02-10T18:57:00+03:00
надежные люди
черекский район
кабардино-балкарская республика (кбр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073506708_0:42:1081:650_1920x0_80_0_0_4a484faa4755f58c819d23fd1a4b4c5e.jpg
https://ria.ru/20260207/svo-2072933469.html
черекский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073506708_78:0:1001:692_1920x0_80_0_0_f30eb0791b6fc470c4d537c41d88dc92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
черекский район, кабардино-балкарская республика (кбр)
Надежные люди, Черекский район, Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
Жители Черекского района КБР передали новую партию гумпомощи участникам СВО

Жители Черекского района КБР передали очередную партию гумпомощи участникам СВО

© Фото : Администрация Главы КБР/TelegramПартия гуманитарной помощи для участников СВО от жителей Черекского района Кабардино-Балкарии
Партия гуманитарной помощи для участников СВО от жителей Черекского района Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Фото : Администрация Главы КБР/Telegram
Партия гуманитарной помощи для участников СВО от жителей Черекского района Кабардино-Балкарии
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НАЛЬЧИК, 10 фев – РИА Новости. Жители Черекского района Кабардино-Балкарии собрали и передали очередную партию гуманитарной помощи для участников специальной военной операции, сообщила администрация главы региона.
"Груз был сформирован с учетом предварительных заявок и пожеланий военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В состав отправки вошли теплая одежда, продукты питания длительного хранения, сладости, средства личной гигиены, бытовые принадлежности и медикаменты первой необходимости", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.
В сборе груза приняли активное участие школьники, работники учреждений культуры, здравоохранения и образования района.
Техника для СВО - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Власти Кабардино-Балкарии передали 10 мотоциклов в зону СВО
7 февраля, 20:32
 
Надежные людиЧерекский районКабардино-Балкарская Республика (КБР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала