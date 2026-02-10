Жители Черекского района КБР передали новую партию гумпомощи участникам СВО

"Груз был сформирован с учетом предварительных заявок и пожеланий военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В состав отправки вошли теплая одежда, продукты питания длительного хранения, сладости, средства личной гигиены, бытовые принадлежности и медикаменты первой необходимости", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.