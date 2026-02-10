https://ria.ru/20260210/kalinskaya-2073534835.html
Калинская вышла в третий круг турнира в Дохе
Калинская вышла в третий круг турнира в Дохе - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
Калинская вышла в третий круг турнира в Дохе
Российская теннисистка Анна Калинская одержала победу над американкой Эммой Наварро и пробилась в третий круг турнира категории WTA 1000 в Дохе, призовой фонд... РИА Новости Спорт, 10.02.2026
теннис
спорт
анна калинская
элина свитолина
женская теннисная ассоциация (wta)
2026
Калинская вышла в третий круг турнира в Дохе
Калинская обыграла американку Наварро и вышла в третий круг турнира в Дохе