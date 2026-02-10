Рейтинг@Mail.ru
Калинская вышла в третий круг турнира в Дохе
Теннис
 
22:32 10.02.2026
Калинская вышла в третий круг турнира в Дохе
Калинская вышла в третий круг турнира в Дохе - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
Калинская вышла в третий круг турнира в Дохе
Российская теннисистка Анна Калинская одержала победу над американкой Эммой Наварро и пробилась в третий круг турнира категории WTA 1000 в Дохе, призовой фонд... РИА Новости Спорт, 10.02.2026
теннис
спорт
анна калинская
элина свитолина
женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис
Теннис, Спорт, Анна Калинская, Элина Свитолина, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Калинская вышла в третий круг турнира в Дохе

Калинская обыграла американку Наварро и вышла в третий круг турнира в Дохе

Анна Калинская - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Анна Калинская. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российская теннисистка Анна Калинская одержала победу над американкой Эммой Наварро и пробилась в третий круг турнира категории WTA 1000 в Дохе, призовой фонд которого превышает 4 млн долларов.
Встреча завершилась со счетом 7:5, 2:6, 6:2 в пользу 28-й ракетки мира Калинской. Наварро занимает 18-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменки провели на корте 2 часа 5 минут.
В следующем круге турнира Калинская сыграет против украинки Элины Свитолиной, имеющей седьмой номер посева.
Рыбакина вышла в третий круг турнира в Дохе
10 февраля, 19:59
Рыбакина вышла в третий круг турнира в Дохе
10 февраля, 19:59
 
Теннис
 
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Трактор
    5
    6
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Адмирал
    Авангард
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Й. д. Йонг
    367
    645
  • Теннис
    Завершен
    Х. Хуркач
    А. Бублик
    765
    677
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    Э. Свитолина
    66
    43
  • Хоккей
    Завершен
    Словакия
    Финляндия
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Италия
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Фулхэм
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Брайтон
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Бернли
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Болонья
    Лацио
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    РБ Лейпциг
    2
    0
Перейти ко всем результатам
