Кадыров призвал усилить борьбу с теневым бизнесом в Чечне

"Я отдельно подчеркнул необходимость усиления работы по противодействию теневому бизнесу. Поручил Султану Тагаеву (заместитель председателя правительства Чечни, министр финансов – ред.) принять дополнительные меры в этом направлении", — написал Кадыров в Telegram-канале .

Он подчеркнул, что все финансовые процессы в регионе должны быть прозрачными, а налоговая дисциплина — обязательной для всех. Кадыров добавил, что только при таком подходе возможно обеспечить устойчивое развитие республики с учётом постоянного прироста населения.