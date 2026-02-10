Рейтинг@Mail.ru
Кадыров призвал усилить борьбу с теневым бизнесом в Чечне - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:13 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/kadyrov-2073532357.html
Кадыров призвал усилить борьбу с теневым бизнесом в Чечне
Кадыров призвал усилить борьбу с теневым бизнесом в Чечне - РИА Новости, 10.02.2026
Кадыров призвал усилить борьбу с теневым бизнесом в Чечне
В Чечне необходимо усилить работу по противодействию теневому бизнесу, заявил глава республики Рамзан Кадыров. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T22:13:00+03:00
2026-02-10T22:13:00+03:00
рамзан кадыров
чеченнефтехимпром
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959867602_0:0:2996:1685_1920x0_80_0_0_37e9bde0a4917ccc7ebdec5e047aad71.jpg
https://ria.ru/20250403/kadyrov-2009214422.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959867602_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_873d7dd8627300a9c8c3519a2dc4b038.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рамзан кадыров, чеченнефтехимпром, экономика
Рамзан Кадыров, Чеченнефтехимпром, Экономика
Кадыров призвал усилить борьбу с теневым бизнесом в Чечне

Кадыров призвал усилить работу по противодействию теневому бизнесу в Чечне

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГРОЗНЫЙ, 10 фев — РИА Новости. В Чечне необходимо усилить работу по противодействию теневому бизнесу, заявил глава республики Рамзан Кадыров.
«

"Я отдельно подчеркнул необходимость усиления работы по противодействию теневому бизнесу. Поручил Султану Тагаеву (заместитель председателя правительства Чечни, министр финансов – ред.) принять дополнительные меры в этом направлении", — написал Кадыров в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что все финансовые процессы в регионе должны быть прозрачными, а налоговая дисциплина — обязательной для всех. Кадыров добавил, что только при таком подходе возможно обеспечить устойчивое развитие республики с учётом постоянного прироста населения.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Кадыров рассказал о воспитательной работе с "праздной" чеченской молодежью
3 апреля 2025, 21:41
 
Рамзан КадыровЧеченнефтехимпромЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала