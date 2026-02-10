https://ria.ru/20260210/kadyrov-2073532357.html
Кадыров призвал усилить борьбу с теневым бизнесом в Чечне
Кадыров призвал усилить борьбу с теневым бизнесом в Чечне
В Чечне необходимо усилить работу по противодействию теневому бизнесу, заявил глава республики Рамзан Кадыров. РИА Новости, 10.02.2026
рамзан кадыров
чеченнефтехимпром
экономика
Кадыров призвал усилить борьбу с теневым бизнесом в Чечне
