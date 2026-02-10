Рейтинг@Mail.ru
04:33 10.02.2026 (обновлено: 09:28 10.02.2026)
Япония присоединилась к программе поставок оружия Украине, пишут СМИ
Япония присоединилась к программе поставок оружия Украине, пишут СМИ
в мире, япония, украина, сша, марк рютте, дональд трамп, нато
В мире, Япония, Украина, США, Марк Рютте, Дональд Трамп, НАТО
© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные. Архивное фото
ТОКИО, 10 фев — РИА Новости. Япония вскоре объявит о присоединении к программе помощи в рамках НАТО по приобретению оружия и снаряжения в США и поставкам его на Украину, сообщил телеканал NHK.
"Япония приняла решение о присоединении к этой инициативе. Ожидается, что скоро она официально объявит об этом", — говорится в сообщении.
Санаэ Такаити - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Япония намерена заключить мирный договор с Россией, заявила Такаити
7 февраля, 06:40
Уточняется, что Токио будет покупать только нелетальное снаряжение, в частности, радары и бронежилеты. По данным канала, страна уже уведомила Киев и участников программы Североатлантического альянса о своих намерениях.
Генеральный секретарь правительства Японии Минору Кихара дал расплывчатый ответ на вопрос об этой информации, исходя из которого можно сделать вывод лишь о том, что пока нет официальной договоренности.
Инициативу по приобретению американского вооружения для поставок на Украину согласовали в июле прошлого года на встрече генсека НАТО Марка Рютте и президента США Дональда Трампа. К ней присоединились около 20 стран блока, а также Австралия и Новая Зеландия, которые не входят в альянс.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Россия следит за ремилитаризацией Японии, заявил МИД
4 февраля, 15:20
 
