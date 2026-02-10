Япония присоединилась к программе поставок оружия Украине, пишут СМИ

ТОКИО, 10 фев — РИА Новости. Япония вскоре объявит о присоединении к программе помощи в рамках НАТО по приобретению оружия и снаряжения в США и поставкам его на Украину, сообщил телеканал Япония вскоре объявит о присоединении к программе помощи в рамках НАТО по приобретению оружия и снаряжения в США и поставкам его на Украину, сообщил телеканал NHK

"Япония приняла решение о присоединении к этой инициативе. Ожидается, что скоро она официально объявит об этом", — говорится в сообщении.

Уточняется, что Токио будет покупать только нелетальное снаряжение, в частности, радары и бронежилеты. По данным канала, страна уже уведомила Киев и участников программы Североатлантического альянса о своих намерениях.

Генеральный секретарь правительства Японии Минору Кихара дал расплывчатый ответ на вопрос об этой информации, исходя из которого можно сделать вывод лишь о том, что пока нет официальной договоренности.

Инициативу по приобретению американского вооружения для поставок на Украину согласовали в июле прошлого года на встрече генсека НАТО Марка Рютте и президента США Дональда Трампа. К ней присоединились около 20 стран блока, а также Австралия и Новая Зеландия, которые не входят в альянс.