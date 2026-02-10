Болельщики Гуменника рассказали, как будут поддерживать его на Олимпиаде

МИЛАН, 10 фев – РИА Новости. Российские болельщики, приехавшие поддержать фигуриста Петра Гуменника на зимних Олимпийских играх в Италии, подготовили баннеры, плакаты и игрушки и планируют скандировать фигуристу "Браво!", а также привлекать к этому соседей по стадиону, выяснил корреспондент РИА Новости.