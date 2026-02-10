Болельщики Гуменника рассказали, как будут поддерживать его на Олимпиаде

МИЛАН, 10 фев – РИА Новости. Российские болельщики, приехавшие поддержать фигуриста Петра Гуменника на зимних Олимпийских играх в Италии, подготовили баннеры, плакаты и игрушки и планируют скандировать фигуристу "Браво!", а также привлекать к этому соседей по стадиону, выяснил корреспондент РИА Новости.
"По окончании разминки все уходят со льда, Петр остается… Мы поднимаем баннеры, плакаты, приветствуем… После проката - финальное приветствие, выбрасываем игрушки, растягиваем баннеры, скандируем "Браво!" - обсуждают болельщики в сообществе, в котором готовятся к посещению выступления.
Цены на билеты на выступление Гуменника начинаются с 280 евро
Кроме того, команда поддержки фигуриста планирует подключать к скандированию соседей по трибунам – просить их держать баннеры.
"Предлагаю скандировать "Браво!", итальянцы могут подхватить", - указывает одна из болельщиц.
Соревнования с участием Гуменника начнутся в 20:30 мск, россиянин значится под первым стартовым номером.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.