Около сотни россиян поддерживают Гуменника на трибуне в Милане
21:35 10.02.2026 (обновлено: 23:37 10.02.2026)
Около сотни россиян поддерживают Гуменника на трибуне в Милане
МИЛАН, 10 фев - РИА Новости. Около сотни российских болельщиков присутствуют на трибуне миланского стадиона, где вскоре российский фигурист Петр Гуменник выступит в одиночных соревнованиях на зимней Олимпиаде, передает корреспондент РИА Новости.
Поклонники Гуменника для координации создали специальный чат, где обменивались фотографиями и местами на трибуне, чтобы вместе поддержать спортсмена.
Как рассказала РИА Новости одна из болельщиц, она привлекла на свою сторону соседку из Канады, чтобы та болела за фигуриста.
"Мы всеми силами надеемся на победу (Гуменника - ред.) или хотя бы на пьедестал. Проблем (у фигуриста - ред.) хватает, но Петр их решит", - заявили Дарья и Ирина из Москвы РИА Новости.
Петр Гуменник и Илья Малинин - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Американский фаворит сел в лужу. Гуменник грохнет его и без музыки
8 февраля, 11:24
 
Фигурное катаниеСпортЗимние Олимпийские игры 2026Пётр ГуменникМилан
 
