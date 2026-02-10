https://ria.ru/20260210/gumennik-2073539924.html
Около сотни россиян поддерживают Гуменника на трибуне в Милане
Около сотни россиян поддерживают Гуменника на трибуне в Милане - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
Около сотни россиян поддерживают Гуменника на трибуне в Милане
Около сотни российских болельщиков присутствуют на трибуне миланского стадиона, где вскоре российский фигурист Петр Гуменник выступит в одиночных соревнованиях... РИА Новости Спорт, 10.02.2026
2026-02-10T21:35:00+03:00
2026-02-10T21:35:00+03:00
2026-02-10T23:37:00+03:00
фигурное катание
спорт
зимние олимпийские игры 2026
пётр гуменник
милан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073520684_0:0:2703:1520_1920x0_80_0_0_c342ab670176d2742afb9d26721ba779.jpg
https://ria.ru/20260208/malinin-2072989694.html
милан
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073520684_0:0:2703:2028_1920x0_80_0_0_66b1f760fb86b5d709c081be521c1819.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, зимние олимпийские игры 2026, пётр гуменник, милан
Фигурное катание, Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026, Пётр Гуменник, Милан
Около сотни россиян поддерживают Гуменника на трибуне в Милане
Около сотни болельщиков собрались на трибуне перед выступлением Гуменника на ОИ
МИЛАН, 10 фев - РИА Новости. Около сотни российских болельщиков присутствуют на трибуне миланского стадиона, где вскоре российский фигурист Петр Гуменник выступит в одиночных соревнованиях на зимней Олимпиаде, передает корреспондент РИА Новости.
Поклонники Гуменника для координации создали специальный чат, где обменивались фотографиями и местами на трибуне, чтобы вместе поддержать спортсмена.
Как рассказала РИА Новости одна из болельщиц, она привлекла на свою сторону соседку из Канады, чтобы та болела за фигуриста.
«
"Мы всеми силами надеемся на победу (Гуменника - ред.) или хотя бы на пьедестал. Проблем (у фигуриста - ред.) хватает, но Петр их решит", - заявили Дарья и Ирина из Москвы РИА Новости.