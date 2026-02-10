https://ria.ru/20260210/gumennik-2073531876.html
У Гуменника лопнул шнурок во время проката короткой программы на Олимпиаде
У Гуменника лопнул шнурок во время проката короткой программы на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
У Гуменника лопнул шнурок во время проката короткой программы на Олимпиаде
Тренер российского фигуриста Петра Гуменника Вероника Дайнеко рассказала РИА Новости, что у спортсмена лопнул шнурок во время проката короткой программы на... РИА Новости Спорт, 10.02.2026
2026-02-10T22:07:00+03:00
2026-02-10T22:07:00+03:00
2026-02-10T22:07:00+03:00
фигурное катание
зимние олимпийские игры 2026
пётр гуменник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073528878_0:330:3055:2048_1920x0_80_0_0_7744bc5603c6115d837f7561b6e4636d.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073528878_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_29c2a878be2540bce2472407c541cc77.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зимние олимпийские игры 2026, пётр гуменник
Фигурное катание, Зимние Олимпийские игры 2026, Пётр Гуменник
У Гуменника лопнул шнурок во время проката короткой программы на Олимпиаде
Тренер Гуменника рассказала, что у него лопнул шнурок в короткой программе на ОИ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев – РИА Новости, Борис Ходоровский. Тренер российского фигуриста Петра Гуменника Вероника Дайнеко рассказала РИА Новости, что у спортсмена лопнул шнурок во время проката короткой программы на Олимпиаде.
Во вторник Гуменник представил короткую программу на Играх в Италии, он набрал за прокат 86,72 балла.
«
"Ну да, видимо, у шнурка нервы не выдержали", - сказала Дайнеко в ответ на вопрос о порвавшемся шнурке.