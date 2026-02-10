Рейтинг@Mail.ru
У Гуменника лопнул шнурок во время проката короткой программы на Олимпиаде
Фигурное катание
 
22:07 10.02.2026
У Гуменника лопнул шнурок во время проката короткой программы на Олимпиаде
У Гуменника лопнул шнурок во время проката короткой программы на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
У Гуменника лопнул шнурок во время проката короткой программы на Олимпиаде
Тренер российского фигуриста Петра Гуменника Вероника Дайнеко рассказала РИА Новости, что у спортсмена лопнул шнурок во время проката короткой программы на... РИА Новости Спорт, 10.02.2026
фигурное катание
зимние олимпийские игры 2026
пётр гуменник
Новости
зимние олимпийские игры 2026, пётр гуменник
Фигурное катание, Зимние Олимпийские игры 2026, Пётр Гуменник
У Гуменника лопнул шнурок во время проката короткой программы на Олимпиаде

Тренер Гуменника рассказала, что у него лопнул шнурок в короткой программе на ОИ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев – РИА Новости, Борис Ходоровский. Тренер российского фигуриста Петра Гуменника Вероника Дайнеко рассказала РИА Новости, что у спортсмена лопнул шнурок во время проката короткой программы на Олимпиаде.
Во вторник Гуменник представил короткую программу на Играх в Италии, он набрал за прокат 86,72 балла.
«
"Ну да, видимо, у шнурка нервы не выдержали", - сказала Дайнеко в ответ на вопрос о порвавшемся шнурке.
 
Фигурное катаниеЗимние Олимпийские игры 2026Пётр Гуменник
 
