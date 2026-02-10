Рейтинг@Mail.ru
Гуменник рассказал, что некоторым фигуристам запретили общаться с русскими - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
21:56 10.02.2026 (обновлено: 09:49 11.02.2026)
https://ria.ru/20260210/gumennik-2073530438.html
Гуменник рассказал, что некоторым фигуристам запретили общаться с русскими
Гуменник рассказал, что некоторым фигуристам запретили общаться с русскими - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Гуменник рассказал, что некоторым фигуристам запретили общаться с русскими
Российский фигурист Петр Гуменник заявил, что спортсмены из других стран хорошо общаются с ним в Олимпийской деревне. РИА Новости Спорт, 11.02.2026
2026-02-10T21:56:00+03:00
2026-02-11T09:49:00+03:00
фигурное катание
пётр гуменник
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069610138_0:102:3228:1918_1920x0_80_0_0_98b366c1ad09fb640911034b1e56fe33.jpg
https://ria.ru/20260210/gumennik-2073529705.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069610138_201:0:2930:2047_1920x0_80_0_0_d69a87b2e1026e4e500c5921886d7f3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
пётр гуменник, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Пётр Гуменник, Зимние Олимпийские игры 2026
Гуменник рассказал, что некоторым фигуристам запретили общаться с русскими

Гуменник рассказал об отношении к российским спортсменам в Олимпийской деревне

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПетр Гуменник
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российский фигурист Петр Гуменник заявил, что спортсмены из других стран хорошо общаются с ним в Олимпийской деревне.
Во вторник Гуменник представил короткую программу на Олимпийских играх в Италии, он набрал за прокат 86,72 балла.
«
"Спортсмены все очень приветливые. Я там боялся, где-то читал, что каким-то сборным сказали не общаться с русскими. Но оказалось, что никто ничего не послушал. Все очень приветливые, меняются значками, дружба крепкая. Учили меня играть в игры. Много интересных занятий, получил уже подарков огромную сумку. Не все подарки мне, конечно, были доступны. Телефон вот не получилось забрать", - сказал Гуменник в эфире Okko.
Спортсмены представят произвольные программы 13 февраля.
ОИ-2026.Фигурное катание.Мужчины.Короткая программа - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Американца судьи тащили, а Гуменника нет: наш фигурист стартовал на Играх
10 февраля, 21:53
 
Фигурное катаниеПётр ГуменникЗимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Трактор
    5
    6
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Адмирал
    Авангард
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Й. д. Йонг
    367
    645
  • Теннис
    Завершен
    Х. Хуркач
    А. Бублик
    765
    677
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    Э. Свитолина
    66
    43
  • Хоккей
    Завершен
    Словакия
    Финляндия
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Италия
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Фулхэм
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Брайтон
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Бернли
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Болонья
    Лацио
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    РБ Лейпциг
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала