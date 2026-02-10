https://ria.ru/20260210/gumennik-2073529408.html
Хореограф Железняков заявил, что Гуменнику потрепали нервы
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Хореограф Алексей Железняков заявил РИА Новости, что российский фигурист Петр Гуменник после проката короткой программы сохраняет шансы завоевать бронзу Олимпиады.
Гуменник
набрал за короткую программу 86,72 балла. Спортсмен выступал под первым стартовым номером. Россиянин исполнил в программе каскад из четверного флипа и двойного тулупа с неидеальным приземлением и оценками в "минусовой" зоне, а также чисто сделал лутц в четыре оборота и тройной аксель.
"Нервы, конечно, парню и его команде потрепали. Думаю, и это сказалось тоже, все же весь год катать одну программу, а затем в момент ее поменять - это тяжело. За бронзу побороться шансы есть, в произвольной программе нужно показать все, что возможно и невозможно, на максимум и чисто. Будем ждать и молиться за нашего Петра и Аделию", - сказал Железняков.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что перед отлетом в Милан
фигурист столкнулся с проблемами с авторскими правами на музыку из фильма "Парфюмер", на которую была поставлена его короткая программа. Позднее решение было найдено – музыку заменили на Waltz 1805 композитора Эдгара Акопяна.