Гуменник исполнил короткую программу на Олимпиаде

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российский фигурист Петр Гуменник набрал 86,72 балла за короткую программу на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Спортсмен выступал под первым стартовым номером. Гуменник исполнил в программе каскад из четверного флипа и двойного тулупа с неидеальным приземлением и оценками в "минусовой" зоне, а также чисто сделал лутц в четыре оборота и тройной аксель. Непрыжковые элементы в исполнении Гуменника были оценены технической бригадой четвертым, наивысшим уровнем сложности.

Произвольные программы фигуристы представят 13 февраля.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что перед отлетом в Милан фигурист столкнулся с проблемами с авторскими правами на музыку из фильма "Парфюмер", на которую была поставлена его короткая программа. Позднее решение было найдено – музыку заменили на Waltz 1805 композитора Эдгара Акопяна.

Гуменнику 23 года. Он является чемпионом России, двукратным победителем Финала Гран-при страны, бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров.