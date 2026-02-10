https://ria.ru/20260210/gumennik-2073498625.html
Гуменник досрочно завершил тренировку перед короткой программой на Играх
фигурное катание
спорт
зимние олимпийские игры 2026
пётр гуменник
елизавета туктамышева
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости, Влад Жуков. Чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник выполнил заключительный тренировочный прогон перед короткой программой Олимпийских игр в Милане, после чего завершил тренировку досрочно, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
В прогоне короткой программы фигурист чисто выполнил каскад четверной флип - тройной тулуп, четверной лутц и тройной аксель. Спустя некоторое время после этого он покинул лед, став единственным фигуристом в своей разминке, завершившим тренировку досрочно.
Присутствие на льду до завершения тренировки своей стартовой группы необязательно по регламенту. После прогона завершали тренировки многие известные фигуристы, среди которых чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева
Во вторник Гуменник
выйдет на лед в короткой программе под первым стартовым номером в 20:38 мск.