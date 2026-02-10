Рейтинг@Mail.ru
Гуменник досрочно завершил тренировку перед короткой программой на Играх
Фигурное катание
Фигурное катание
 
18:08 10.02.2026 (обновлено: 18:14 10.02.2026)
Гуменник досрочно завершил тренировку перед короткой программой на Играх
Гуменник досрочно завершил тренировку перед короткой программой на Играх - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
Гуменник досрочно завершил тренировку перед короткой программой на Играх
Чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник выполнил заключительный тренировочный прогон перед короткой программой Олимпийских игр в Милане, после чего... РИА Новости Спорт, 10.02.2026
фигурное катание
спорт
зимние олимпийские игры 2026
пётр гуменник
елизавета туктамышева
спорт, зимние олимпийские игры 2026, пётр гуменник, елизавета туктамышева
Фигурное катание, Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026, Пётр Гуменник, Елизавета Туктамышева
Гуменник досрочно завершил тренировку перед короткой программой на Играх

Гуменник досрочно завершил последнюю тренировку перед короткой программой на ОИ

Фигурное катание. Гран-при России. 5-й этап. Мужчины. Короткая программа
Фигурное катание. Гран-при России. 5-й этап. Мужчины. Короткая программа - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Фигурное катание. Гран-при России. 5-й этап. Мужчины. Короткая программа. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости, Влад Жуков. Чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник выполнил заключительный тренировочный прогон перед короткой программой Олимпийских игр в Милане, после чего завершил тренировку досрочно, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
В прогоне короткой программы фигурист чисто выполнил каскад четверной флип - тройной тулуп, четверной лутц и тройной аксель. Спустя некоторое время после этого он покинул лед, став единственным фигуристом в своей разминке, завершившим тренировку досрочно.
Присутствие на льду до завершения тренировки своей стартовой группы необязательно по регламенту. После прогона завершали тренировки многие известные фигуристы, среди которых чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева.
Во вторник Гуменник выйдет на лед в короткой программе под первым стартовым номером в 20:38 мск.
Фигурное катание на Олимпиаде-2026: расписание, участники, где смотреть
