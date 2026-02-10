https://ria.ru/20260210/golikova-2073453038.html
Голикова оценила ситуацию с кадрами в медицинских организациях
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила об определенных позитивных результатах в обеспеченности кадрами медицинских организаций. РИА Новости, 10.02.2026
Путин принял с докладом вице-премьера Голикову
Вопросы здравоохранения занимают ключевое место в социальной политике России, заявил Путин. Президент принял с докладом вице-премьера Голикову.
Голикова заявила о позитивных результатах в обеспечении медорганизаций кадрами