Глейхенгауз рассказал, как выбирали музыку на замену для Гуменника
Глейхенгауз рассказал, как выбирали музыку на замену для Гуменника - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
Глейхенгауз рассказал, как выбирали музыку на замену для Гуменника
Тренер-хореограф Даниил Глейхенгауз заявил, что для короткой программы российского фигуриста Петра Гуменника на Олимпийских играх была выбрана лучшая... РИА Новости Спорт, 10.02.2026
фигурное катание
спорт
даниил глейхенгауз
зимние олимпийские игры 2026
Глейхенгауз рассказал, как выбирали музыку на замену для Гуменника
Глейхенгауз: выбрали лучшую композицию из возможных для программы Гуменника
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Тренер-хореограф Даниил Глейхенгауз заявил, что для короткой программы российского фигуриста Петра Гуменника на Олимпийских играх была выбрана лучшая музыкальная композиция из возможных.
Во вторник Гуменник выступил с короткой программой под первым стартовым номером и набрал 86,72 балла. Ранее источник РИА Новости сообщил, что перед отлетом в Милан фигурист столкнулся с проблемами с авторскими правами на музыку из фильма "Парфюмер", на которую была поставлена его короткая программа. Позднее решение было найдено – музыку заменили на Waltz 1805 композитора Эдгара Акопяна. Глейхенгауз
является хореографом короткой программы.
«
"Пришлось принимать экстренные меры, я был на связи и с Петей, и с Вероникой (Дайнеко), и с федерацией. Сделали все, чтобы Пете было максимально комфортно. Но все равно, когда ты весь сезон накатываешь программу под другую музыку, это очень сложно. Я делаю это не первый год, рука набита, драмы не вызывает это у меня. Один вечер я одну музыку резал, когда пришли к решению, что он будет кататься под музыку в исполнении Эдгара Акопяна, мы втроем послушали - Вероника, Петя и я, поняли, что это сильная, хорошая мелодия, и она более-менее подходит. Это, конечно, не та же музыка из "Парфюмера", но это лучший вариант из всех возможных", - заявил Глейхенгауз в эфире Okko.
"Образ решили оставить, это видно по костюму. После тренировок уже на Олимпиаде я смотрел, как эта музыка ложится, мы друг друга успокаивали, что все правильно", - добавил хореограф.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.