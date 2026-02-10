Глейхенгауз рассказал, как выбирали музыку на замену для Гуменника

«

"Пришлось принимать экстренные меры, я был на связи и с Петей, и с Вероникой (Дайнеко), и с федерацией. Сделали все, чтобы Пете было максимально комфортно. Но все равно, когда ты весь сезон накатываешь программу под другую музыку, это очень сложно. Я делаю это не первый год, рука набита, драмы не вызывает это у меня. Один вечер я одну музыку резал, когда пришли к решению, что он будет кататься под музыку в исполнении Эдгара Акопяна, мы втроем послушали - Вероника, Петя и я, поняли, что это сильная, хорошая мелодия, и она более-менее подходит. Это, конечно, не та же музыка из "Парфюмера", но это лучший вариант из всех возможных", - заявил Глейхенгауз в эфире Okko.