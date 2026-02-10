Рейтинг@Mail.ru
Генконсульство России в Милане не получает обращений на фоне проведения Игр
14:37 10.02.2026
Генконсульство России в Милане не получает обращений на фоне проведения Игр
россия, милан, италия, зимние олимпийские игры 2026
Россия, Милан, Италия, Зимние Олимпийские игры 2026, Спорт, Вокруг спорта
Генконсульство России в Милане не получает обращений на фоне проведения Игр

Генконсульство в Милане не получало обращений от россиян на фоне проведения ОИ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОлимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии
Олимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Олимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии. Архивное фото
МИЛАН, 10 фев - РИА Новости. Генконсульство России в Милане не получает обращений и просьб о поддержке от российских граждан на фоне проведения Зимней Олимпиады в Италии, заявили РИА Новости в диппредставительстве.
«
"Сообщений о каких-либо проблемах к нам за минувшие дни не поступало, Олимпиада проходит без обращений от россиян", - сказал собеседник агентства.
В генконсульстве напомнили, что приехавшие на Олимпиаду российские спортсмены выступают на ней под нейтральным флагом. Тем не менее, российские дипломаты готовы оказать им консульскую поддержку, если такая необходимость возникнет.
Логотип Олимпийских игр 2026 года - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Олимпиада-2026: календарь и дисциплины, кто поехал от России
10 февраля, 13:50
 
РоссияМиланИталияЗимние Олимпийские игры 2026СпортВокруг спорта
 
