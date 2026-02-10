Гатилов рассказал о неготовности Запада к диалогу по разоружению

ЖЕНЕВА, 10 фев – РИА Новости. Западные оппоненты не настроены на диалог и не намерены брать на себя новые обязательства в сфере разоружения, заявил РИА Новости постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

"Однако из-за позиции делегаций западной группы государств переговорную работу ни по российским, ни по другим инициативам запустить, увы, никак не удается. Наши оппоненты, судя по всему, не намерены брать на себя новые обязательства в сфере разоружения", - заявил дипломат в интервью по случаю Дня дипломатического работника.