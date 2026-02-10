https://ria.ru/20260210/gatilov-2073384586.html
Гатилов рассказал о неготовности Запада к диалогу по разоружению
ЖЕНЕВА, 10 фев – РИА Новости. Западные оппоненты не настроены на диалог и не намерены брать на себя новые обязательства в сфере разоружения, заявил РИА Новости постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
По его словам, Россия
стремится к возвращению переговорной деятельности Конференции ООН
по разоружению и является автором множества инициатив.
"Однако из-за позиции делегаций западной группы государств переговорную работу ни по российским, ни по другим инициативам запустить, увы, никак не удается. Наши оппоненты, судя по всему, не намерены брать на себя новые обязательства в сфере разоружения", - заявил дипломат в интервью по случаю Дня дипломатического работника.
Гатилов
в этой связи констатировал, что "Конференция на нынешней сессии, судя по всему, останется площадкой лишь для политических дебатов".
"К сожалению, за несколько недель работы сессии Конференции, начавшейся 19 января, мы уже удостоверились в том, что Вашингтон
и его союзники по-прежнему не настроены конструктивно. Так, они отказались рассматривать нашу идею по созданию сфокусированных и ориентированных на результат вспомогательных органов, которые вели бы работу над отдельными аспектами повестки дня КР и создавали тем самым почву для возобновления переговоров", - отметил он.