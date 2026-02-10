Геннадий Гатилов: Запад не настроен на новые обязательства по разоружению

По истечении срока действия договора о стратегических наступательных вооружениях РФ так и не получила официальной реакции США на свое предложение, поэтому Россия будет выстраивать позицию по СНВ на основе анализа политики Вашингтона и обстановки в стратегической сфере, заявил РИА Новости постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. Он отметил, что Западные оппоненты не настроены на диалог и не намерены брать на себя новые обязательства в сфере разоружения, а проект США "Золотой купол" чреват началом гонки вооружений в космосе. Беседовала Екатерина Иванова.

– В Женеве 19 января началась конференция по разоружению. Какие решения хотела бы Россия видеть по итогам ее работы? Есть ли предпосылки для диалога по вопросам безопасности с западными партнерами в рамках ООН?

– Конференция по разоружению была создана в 1978 году для разработки многосторонних договоров по различным аспектам нераспространения ОМУ, ограничения вооружений и разоружения. В начале своего существования этот важнейший элемент разоруженческого механизма ООН, действительно, демонстрировал эффективность. Однако последний разработанный на женевской площадке инструмент – Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний – датируется аж 1996 годом. То есть уже без малого 30 лет КР фактически бездействует и не выполняет свой мандат.

Россия, разумеется, стремится к возвращению переговорной деятельности форума. Мы являемся авторами сразу нескольких нормотворческих инициатив: по разработке международного договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов (внесли совместно с китайцами в 2014 году), а также международной конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма (датируется 2016 годом). Не нужно объяснять, насколько эти инструменты были бы актуальными сегодня, в том числе в свете проекта "Золотой купол для Америки", который чреват началом гонки вооружений в космосе и подрывом глобальной стратстабильности. Однако из-за позиции делегаций западной группы государств переговорную работу ни по российским, ни по другим инициативам запустить, увы, никак не удается. Наши оппоненты, судя по всему, не намерены брать на себя новые обязательства в сфере разоружения.

К сожалению, за несколько недель работы сессии конференции, начавшейся 19 января, мы уже удостоверились в том, что Вашингтон и его союзники по-прежнему не настроены конструктивно. Так, они отказались рассматривать нашу идею по созданию сфокусированных и ориентированных на результат вспомогательных органов, которые вели бы работу над отдельными аспектами повестки дня КР и создавали тем самым почву для возобновления переговоров. В итоге конференция на нынешней сессии, судя по всему, останется площадкой лишь для политических дебатов.

Что касается диалога по вопросам безопасности с западными странами, то в целом имеется немало многосторонних форматов в сфере разоружения, контроля над вооружениями и нераспространения, будь то под эгидой ООН или в рамках конвенционных режимов. Само их существование – важная мера укрепления доверия. Россия, разумеется, активно участвует в подавляющем большинстве таких процессов, вносит свой конструктивный вклад. Однако в нынешних условиях не стоит ожидать каких-то прорывных результатов. До тех пор, пока не будет честного и уважительного диалога, не будут устранены коренные противоречия между государствами-членами ООН, включая, в первую очередь, постоянных членов Совбеза, шансы добиться серьезного прогресса в деле укрепления международной безопасности и стратегической стабильности фактически равны нулю.

– Как расценивает Российская Федерация ситуацию в области разоружения, в частности в свете позиции американского президента Дональда Трампа по привлечению Китая к новым переговорам по ДСНВ, срок действия которого истек 5 февраля? Получали ли вы от американских коллег ответ на предложение президента РФ после истечения срока договора продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом?

– Российская Федерация исходит из того, что участие в тех или иных договоренностях, в том числе в сфере контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, – суверенное дело каждого государства. О настойчивости Дональда Трампа в привлечении КНР к переговорам по контролю над ядерными вооружениями было известно еще в ходе его первого срока в качестве президента США. Еще тогда мы прямо заявили американским коллегам, что такое решение Пекин должен принимать сам. Наша позиция не изменилась.

Хотел бы в этой связи напомнить, что Россия, в свою очередь, считает необходимым подключить к таким переговорам Великобританию и Францию. Наша аргументация проста: несмотря на то, что Лондон и Париж не являются обладателями наиболее крупных ядерных арсеналов, они входят в военно-политический блок НАТО, провозгласивший себя ядерным альянсом. Соответственно, военно-ядерный потенциал этих государств необходимо рассматривать в совокупности с американскими. Тем не менее, британцы и французы наотрез отказываются от этого. В таком случае почему Китай обязан выполнять требования Вашингтона?

Конечно же, участие всех государств, обладающих ядерным оружием, в таких переговорах способствовало бы делу продвижения к безъядерному миру. Речь идет как об "официальных" ядерных державах в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия, так и о тех странах, которые де-факто располагают данным видом ОМУ. Однако нынешние геополитические реалии, мягко говоря, не способствуют такому благоприятному развитию событий.

Что касается официальной реакции американской стороны на предложение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о соблюдении количественных потолков по ДСНВ после прекращения действия договора, то на данный момент она так и не поступила. Отсутствие интереса Вашингтона к ДСНВ подтвердилось в выступлении замгоссекретаря США Томаса Динанно на пленарном заседании Конференции по разоружению 6 февраля.

Наша страна, в свою очередь, будет действовать ответственно и выстраивать свою линию в области СНВ на основе тщательного анализа политики США и складывающейся обстановки в стратегической сфере.

– Чего можно ожидать от предстоящей сессии Совета по правам человека ООН? Какие вопросы остаются ключевыми для Российской Федерации?

– Двадцать третьего февраля стартует 61-я сессия Совета ООН по правам человека (СПЧ), которая пройдет под знаком усугубляющихся кризисных явлений в деятельности всемирной организации на правозащитном направлении. Парадоксально, что совет, задумывавшийся изначально в качестве площадки для взаимоуважительного диалога и сближения позиций государств по актуальным аспектам международной правозащитной повестки дня, за 20 лет своего существования превратился в один из наиболее конфронтационных и политизированных органов системы ООН.

Стараниями стран коллективного Запада и их союзников, имеющих в СПЧ численное большинство, этот ведущий правозащитный орган стал ареной для сведения политических счетов и шельмования неугодных государств под надуманными правозащитными предлогами. Широко распространенной стала практика навязывания западным лагерем политически ангажированных и оторванных от реальности политизированных резолюций о ситуации с правами человека в отдельных странах. Такие заведомо конфронтационные подходы не пользуются поддержкой государств Мирового большинства.

Все эти негативные моменты повторяются из сессии в сессию, и предстоящая в этом плане не станет исключением. В частности, мы ожидаем, что делегация Украины при поддержке своих европейских спонсоров вновь внесет проект своей антироссийской резолюции "Ситуация с правами человека на Украине, сложившаяся в результате российской агрессии". Наряду с этим пройдет диалог с не признаваемой Россией Независимой международной комиссией по расследованию на Украине. Наконец, Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, никогда не отличавшийся большими симпатиями к нашей стране, представит очередной ангажированный доклад возглавляемого им Управления о положении с правами человека на Украине.

Со своей стороны, продолжим методично разъяснять российские приоритеты по актуальным правозащитным вопросам. Будем проводить линию на укрепление равноправного и взаимоуважительного сотрудничества в данной сфере на основе принципов и норм международного права. Намерены последовательно развенчивать двойные стандарты Запада и секретариата УВКПЧ в контексте реагирования на правозащитную ситуацию в тех или иных странах и насаждение неолиберальных правозащитных концепций, не пользующихся поддержкой большинства государств. Разумеется, продолжим привлекать внимание к преступлениям киевского режима.

– Как, по-вашему, повлияет выход США из ряда структур ООН и сокращение финансирования многих агентств ООН в Женеве на их работу? Снижает ли это эффективность этих структур?

– Сворачивание участия США в деятельности международных организаций было анонсировано Дональдом Трампом еще в ходе предвыборной кампании. Уже на следующий день после инаугурации было официально заявлено о намерении США выйти из Всемирной организации здравоохранения и прекратить ее финансирование. В январе 2026 года США объявили о прекращении участия в работе нескольких десятков других международных структур.

Такие решения Вашингтона создают для учреждений системы ООН дополнительные финансовые и организационные сложности, однако не подрывают их институциональную устойчивость и мандаты. Во многих из вышедших организаций американцы фактически не представлены уже несколько лет. Так, например, Вашингтон прекратил целевое финансирование Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) и самоустранился от активного участия в ее работе еще в 2018 году, после того, как членство в ЮНКТАД получила Палестина.

Вообще же США не раз выходили из состава различных учреждений системы ООН. Тридцать лет назад они перестали быть членами Организации ООН по промышленному развитию (ЮНИДО). Дважды прекращали и возобновляли участие в работе Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). При этом нельзя сказать, что эффективность покинутых США организаций резко снизилась. Место ушедшего донора как правило занимают другие, а сами учреждения подстраивают свою деятельность под новые условия и обстоятельства. Так, очевидно, будет и на этот раз.

– Празднуете ли вы в постпредстве День дипломата? Есть ли у вас свои традиции для этого праздника?

– Мы обязательно отметим наш профессиональный праздник – День дипломатического работника. Это праздник всех мидовцев, где бы они ни работали – на Смоленской площади, в территориальных представительствах или в загранучреждениях. Он связан с сохранением традиций и преемственности дипломатической службы, является символом нашего профессионального единства.

Каждый год российские дипломаты из Берна и Женевы возлагают венки к установленному в Лозанне памятнику министру иностранных дел Российской империи Иоанну Каподистрии (1776-1831).

Вечером 10 февраля в постпредстве пройдет торжественный прием, на который приглашены руководители и сотрудники из постпредств дружественных стран, секретариатов отделения ООН в Женеве и других международных организаций, представители российских и зарубежных СМИ и соотечественники.