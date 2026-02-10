Рейтинг@Mail.ru
Футболист Мампасси перешел из "Локомотива" в "Туран Товуз" на правах аренды
Футбол
 
22:30 10.02.2026
Футболист Мампасси перешел из "Локомотива" в "Туран Товуз" на правах аренды
Футболист Мампасси перешел из "Локомотива" в "Туран Товуз" на правах аренды
Футболист Мампасси перешел из "Локомотива" в "Туран Товуз" на правах аренды
Футболист "Локомотива" Марк Мампасси перешел на правах аренды в азербайджанский "Туран Товуз", сообщается в официальном Telegram-канале московского клуба. РИА Новости Спорт, 10.02.2026
футбол
антальяспор
кортрейк
локомотив (москва)
антальяспор, кортрейк, локомотив (москва)
Футбол, Антальяспор, Кортрейк, Локомотив (Москва)
Футболист Мампасси перешел из "Локомотива" в "Туран Товуз" на правах аренды

Футболист "Локомотива" Мампасси перешел на правах аренды в "Туран Товуз"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкИгрок ФК "Локомотив" Марк Мампасси (слева)
Игрок ФК Локомотив Марк Мампасси (слева) - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Игрок ФК "Локомотив" Марк Мампасси (слева). Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Футболист "Локомотива" Марк Мампасси перешел на правах аренды в азербайджанский "Туран Товуз", сообщается в официальном Telegram-канале московского клуба.
Срок аренды 22-летнего защитника рассчитан до лета 2026 года и предусматривает опцию выкупа.
Мампасси перешел в "Локомотив" в январе 2022 года. За московскую команду защитник провел 21 матч. В 2024 году футболист отправился в аренду в турецкий "Антальяспор", а затем — в бельгийский "Кортрейк".
На международном уровне на счету имеющего российское гражданство Мампасси выступления за молодежные сборные Украины различных возрастов.
