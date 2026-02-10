https://ria.ru/20260210/futbolist-2073534481.html
Футболист Мампасси перешел из "Локомотива" в "Туран Товуз" на правах аренды
Футболист "Локомотива" Марк Мампасси перешел на правах аренды в азербайджанский "Туран Товуз", сообщается в официальном Telegram-канале московского клуба. РИА Новости Спорт, 10.02.2026
футбол
антальяспор
кортрейк
локомотив (москва)
антальяспор, кортрейк, локомотив (москва)
Футбол, Антальяспор, Кортрейк, Локомотив (Москва)
