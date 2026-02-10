https://ria.ru/20260210/finlyandiya-2073537208.html
В Финляндии выступили с тревожным предупреждением из-за России
В Финляндии выступили с тревожным предупреждением из-за России - РИА Новости, 10.02.2026
В Финляндии выступили с тревожным предупреждением из-за России
Финляндия может повторить судьбу Украины, такое мнение выразил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T23:03:00+03:00
2026-02-10T23:03:00+03:00
2026-02-10T23:21:00+03:00
в мире
россия
финляндия
украина
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069895715_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_771bf6ba74a208f55f2cb863c70847cd.jpg
https://ria.ru/20260210/peregovory-2073522337.html
https://ria.ru/20260210/kallas-2073500459.html
россия
финляндия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069895715_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_95bf184cc006c3ef3ea64653bdc3980a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, финляндия, украина, нато
В мире, Россия, Финляндия, Украина, НАТО
В Финляндии выступили с тревожным предупреждением из-за России
Мема заявил о вероятности того, что Финляндия может стать второй Украиной