Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии выступили с тревожным предупреждением из-за России - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:03 10.02.2026 (обновлено: 23:21 10.02.2026)
https://ria.ru/20260210/finlyandiya-2073537208.html
В Финляндии выступили с тревожным предупреждением из-за России
В Финляндии выступили с тревожным предупреждением из-за России - РИА Новости, 10.02.2026
В Финляндии выступили с тревожным предупреждением из-за России
Финляндия может повторить судьбу Украины, такое мнение выразил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T23:03:00+03:00
2026-02-10T23:21:00+03:00
в мире
россия
финляндия
украина
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069895715_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_771bf6ba74a208f55f2cb863c70847cd.jpg
https://ria.ru/20260210/peregovory-2073522337.html
https://ria.ru/20260210/kallas-2073500459.html
россия
финляндия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069895715_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_95bf184cc006c3ef3ea64653bdc3980a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, финляндия, украина, нато
В мире, Россия, Финляндия, Украина, НАТО
В Финляндии выступили с тревожным предупреждением из-за России

Мема заявил о вероятности того, что Финляндия может стать второй Украиной

© AP Photo / David GoldmanФинский флаг
Финский флаг - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© AP Photo / David Goldman
Финский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Финляндия может повторить судьбу Украины, такое мнение выразил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Финские политики разрушили отношения с Россией. Страдает экономика, уровень безработицы самый высокий в Европе. Момент деликатный, высок риск того, что Финляндия станет второй Украиной. Милитаризация усиливается", — написал он.
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
"Они бессмысленны". В Британии сделали заявление о переговорах с Россией
Вчера, 20:36
Ранее финский политик заявил, что Хельсинки выбрали очень рискованный маршрут в отношениях с Россией. Он отметил, что с момента вступления Финляндии в НАТО позиция Хельсинки по отношению к России "становится все более агрессивной как в риторике, так и в действиях".
Москва в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле констатировали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Каллас подготовит список уступок, которые хочет от России
Вчера, 18:15
 
В миреРоссияФинляндияУкраинаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала