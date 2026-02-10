Рейтинг@Mail.ru
Минюст США раскрыл несколько имен из документов по делу Эпштейна - РИА Новости, 10.02.2026
19:17 10.02.2026
Минюст США раскрыл несколько имен из документов по делу Эпштейна
Минюст США раскрыл несколько имен из документов по делу Эпштейна - РИА Новости, 10.02.2026
Минюст США раскрыл несколько имен из документов по делу Эпштейна
в мире, сша, джеффри эпштейн
В мире, США, Джеффри Эпштейн
Минюст США раскрыл несколько имен из документов по делу Эпштейна

Минюст США под давлением раскрыл ряд имен из документов по делу Эпштейна

© AP Photo / J. David AkeМинистерство юстиции США
Министерство юстиции США - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© AP Photo / J. David Ake
Министерство юстиции США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 фев – РИА Новости. Министерство юстиции США раскрыло ряд имен, вымаранных ранее из обнародованных документов по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, сообщил замминистра юстиции Тодд Бланш.
"Мы только что открыли все имена тех, кто не является пострадавшим (в этом деле - ред.), в этом документе. Минюст привержен прозрачности", - написал он в соцсети Х в ответ на призывы конгрессмена Томаса Мэсси раскрыть имена в одном из документов и объяснить причины, по которым они были скрыты.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Эпштейн упоминал в переписке бойфренда* Макрона
Вчера, 18:23
В другом документе, по словам Бланша, было раскрыто имя американского предпринимателя и бывшего главы Victoria"s Secret Леса Векснера.
Это произошло после того, как конгрессмены ознакомились с несколькими неотредактированными документами и заявили, что имена по меньшей мере шести влиятельных лиц, предположительно, причастных к деятельности Эпштейна, были намеренно скрыты от публики. Одного из них законодатели описали как довольно известную личность, занимающую высокий пост в иностранном правительстве, и пригрозили рассмотреть возможность оглашения этих имен в конгрессе.
В начале февраля газета Wall Street Journal писала, что в документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна были раскрыты полные имена 47 жертв. Из-за этого адвокаты более 200 пострадавших через суд потребовали удалить все размещенные документы.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Конгрессмены нашли в деле Эпштейна запись о девятилетней жертве
Вчера, 07:26
 
В миреСШАДжеффри Эпштейн
 
 
