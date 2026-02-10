https://ria.ru/20260210/epshteyn-2073509672.html
Минюст США раскрыл несколько имен из документов по делу Эпштейна
Минюст США раскрыл несколько имен из документов по делу Эпштейна
Минюст США под давлением раскрыл ряд имен из документов по делу Эпштейна
ВАШИНГТОН, 10 фев – РИА Новости. Министерство юстиции США раскрыло ряд имен, вымаранных ранее из обнародованных документов по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, сообщил замминистра юстиции Тодд Бланш.
"Мы только что открыли все имена тех, кто не является пострадавшим (в этом деле - ред.), в этом документе. Минюст привержен прозрачности", - написал он в соцсети Х
в ответ на призывы конгрессмена Томаса Мэсси раскрыть имена в одном из документов и объяснить причины, по которым они были скрыты.
В другом документе, по словам Бланша, было раскрыто имя американского предпринимателя и бывшего главы Victoria"s Secret Леса Векснера.
Это произошло после того, как конгрессмены ознакомились с несколькими неотредактированными документами и заявили, что имена по меньшей мере шести влиятельных лиц, предположительно, причастных к деятельности Эпштейна
, были намеренно скрыты от публики. Одного из них законодатели описали как довольно известную личность, занимающую высокий пост в иностранном правительстве, и пригрозили рассмотреть возможность оглашения этих имен в конгрессе.
В начале февраля газета Wall Street Journal писала, что в документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна были раскрыты полные имена 47 жертв. Из-за этого адвокаты более 200 пострадавших через суд потребовали удалить все размещенные документы.