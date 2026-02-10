Минюст США раскрыл несколько имен из документов по делу Эпштейна

В другом документе, по словам Бланша, было раскрыто имя американского предпринимателя и бывшего главы Victoria"s Secret Леса Векснера.

В начале февраля газета Wall Street Journal писала, что в документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна были раскрыты полные имена 47 жертв. Из-за этого адвокаты более 200 пострадавших через суд потребовали удалить все размещенные документы.