18:08 10.02.2026
В Петербурге водителя задержали после опасных маневров на дороге
Водителя задержали в Петербурге после опасных маневров на дороге, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по городу. РИА Новости, 10.02.2026
происшествия, россия, санкт-петербург, калининский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Калининский район, Следственный комитет России (СК РФ)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев - РИА Новости. Водителя задержали в Петербурге после опасных маневров на дороге, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по городу.
"Следственными органами главного следственного управления СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего гражданина иностранного государства по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.
Подросток вылезает из окна автомобиля, чтобы через крышу перебраться на пассажирское сиденье. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
В Башкирии нашли подростка, снявшего опасный трюк за рулем автомобиля
Вчера, 14:06
Следствием установлено, что утром 10 февраля подозреваемый в Калининском районе города стал выполнять различные маневры на автомобиле, опасные для остальных участников дорожного движения.
"Водитель служебного автомобиля главного следственного управления СК России по городу Санкт-Петербург, двигавшийся в том же направлении, сделал замечание нарушителю. В связи с этим иностранный гражданин стал грубо выражаться, совершил опасный маневр, остановил машину, а также причинил телесные повреждения водителю служебного автомобиля", - добавили в пресс-службе.
Потерпевшему была оказана медицинская помощь. Сейчас фигурант задержан, в ближайшее время с ним будут проведены необходимые следственные действия.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Подросток на мамином внедорожнике попытался уехать от полиции на Кубани
11 ноября 2025, 16:41
 
