В Петербурге водителя задержали после опасных маневров на дороге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев - РИА Новости. Водителя задержали в Петербурге после опасных маневров на дороге, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по городу.
«
"Следственными органами главного следственного управления СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего гражданина иностранного государства по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что утром 10 февраля подозреваемый в Калининском районе города стал выполнять различные маневры на автомобиле, опасные для остальных участников дорожного движения.
"Водитель служебного автомобиля главного следственного управления СК России по городу Санкт-Петербург, двигавшийся в том же направлении, сделал замечание нарушителю. В связи с этим иностранный гражданин стал грубо выражаться, совершил опасный маневр, остановил машину, а также причинил телесные повреждения водителю служебного автомобиля", - добавили в пресс-службе.
Потерпевшему была оказана медицинская помощь. Сейчас фигурант задержан, в ближайшее время с ним будут проведены необходимые следственные действия.
