Сотрудники посольства России в Швеции почтили память российских дипломатов

16:41 10.02.2026 (обновлено: 16:47 10.02.2026)
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Сотрудники посольства России в Швеции в День дипломатического работника почтили память российских дипломатов, похороненных в Стокгольме, сообщили в российской дипмиссии.
"В День дипломатического работника сотрудники посольства России в Швеции почтили память похороненных на столичных Cеверном и Лесном (Южном) кладбищах российского посланника в Стокгольме Петра Корниловича Сухтелена… чрезвычайного посланника и полномочного министра в Швеции и Норвегии Григория Николаевича Окунева… а также генерального консула Федора Лаврентьевича Броссе", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.
Как уточнили в дипмиссии, граф Сухтелен был ключевой фигурой российской дипломатии на шведском направлении в первой трети XIX века, способствовал налаживанию дипломатического диалога между шведским кронпринцем и императором Александром I.
Сергей Беляев - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Посол Сергей Беляев: Швеция отрабатывает сценарий конфликта с Россией
9 февраля, 12:00
 
В миреШвецияРоссияСтокгольм (город)
 
 
