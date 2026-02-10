Рейтинг@Mail.ru
Дегтярев допустил запрет въезда в Россию сменившим гражданство спортсменам - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
22:31 10.02.2026
Дегтярев допустил запрет въезда в Россию сменившим гражданство спортсменам
Дегтярев допустил запрет въезда в Россию сменившим гражданство спортсменам - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
Дегтярев допустил запрет въезда в Россию сменившим гражданство спортсменам
Министр спорта России и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев не исключил, что сменившим спортивное гражданство атлетам запретят въезд в... РИА Новости Спорт, 10.02.2026
2026-02-10T22:31:00+03:00
2026-02-10T22:31:00+03:00
спорт, россия, михаил дегтярев, владимир федосеев , олимпийский комитет россии (окр)
Спорт, Россия, Михаил Дегтярев, Владимир Федосеев , Олимпийский комитет России (ОКР)
Дегтярев допустил запрет въезда в Россию сменившим гражданство спортсменам

Дегтярев допустил, что сменившим гражданство спортсменам запретят въезд в Россию

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкМихаил Дегтярев
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Михаил Дегтярев. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Министр спорта России и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев не исключил, что сменившим спортивное гражданство атлетам запретят въезд в Россию.
В декабре 30-летний шахматист Владимир Федосеев, который сменил спортивное гражданство на словенское, был лишен званий гроссмейстера и мастера спорта России.
«

"Мы с этим боремся. Сейчас ввели нормы, я подписал такой приказ, даже одного шахматиста лишили звания гроссмейстера за смену гражданства спортивного. То есть здесь мы их кормим, воспитываем, тренерами обеспечиваем, базами, а тут бросил паспорт и уехал. Всего лишить, запретить въезд в страну и пользование нашими объектами спорта. И мы к этому придем", - заявил Дегтярев в эфире передачи "Центральный Канал" на платформе VK Видео.

Гроссмейстер Владимир Федосеев - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Отказавшегося выступать за Россию шахматиста лишили звания гроссмейстера
15 декабря 2025, 13:40
 
