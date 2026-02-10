Рейтинг@Mail.ru
Дегтярев надеется на допуск хоккеистов в 2027 году
Хоккей
 
21:48 10.02.2026 (обновлено: 22:26 10.02.2026)
Дегтярев надеется на допуск хоккеистов в 2027 году
Дегтярев надеется на допуск хоккеистов в 2027 году
Министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев рассчитывает, что Международная федерация хоккея (IIHF) допустит сборные России РИА Новости Спорт, 10.02.2026
https://ria.ru/20260122/khokkey-2069694010.html
Дегтярев надеется на допуск хоккеистов в 2027 году

Дегтярев надеется, что IIHF допустит сборную России до международных турниров

Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев рассчитывает, что Международная федерация хоккея (IIHF) допустит сборные России до международных турниров в 2027 году.
В январе совет IIHF оставил в силе санкции в отношении российских и белорусских сборных. Позднее Дегтярев сообщил, что Федерация хоккея России (ФХР) при поддержке Олимпийского комитета России (ОКР) обжалует в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение совета IIHF о недопуске на соревнования молодежных команд России.
«

"С точки зрения конфликтов, замена сборной России по хоккею на Олимпийском турнире сборной Франции - это просто дичь. То есть президент IIHF француз Люк Тардиф не ставит на голосование наш вопрос, отбивается от России, чтобы его родная Франция зашла как команда. Это дичь. Но, думаю, мы где-то через годик тоже восстановимся. По нашему плану будем судиться, долбать их в пух и в прах", - заявил Дегтярев в эфире передачи "Центральный Канал" на платформе VK Видео.

Российские команды отстранены от соревнований под эгидой организации с февраля 2022 года. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях. В заявлении организации отмечается, что в отношении участия юношеских команд из России и Белоруссии должны применяться стандартные протоколы МОК, разрешающие выступать с флагом и гимном.
Эмблема Федерации хоккея России - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
ФХР не допустили до заседания совета IIHF
22 января, 20:18
 
