Дегтярев надеется на допуск хоккеистов в 2027 году

"С точки зрения конфликтов, замена сборной России по хоккею на Олимпийском турнире сборной Франции - это просто дичь. То есть президент IIHF француз Люк Тардиф не ставит на голосование наш вопрос, отбивается от России, чтобы его родная Франция зашла как команда. Это дичь. Но, думаю, мы где-то через годик тоже восстановимся. По нашему плану будем судиться, долбать их в пух и в прах", - заявил Дегтярев в эфире передачи "Центральный Канал" на платформе VK Видео.