https://ria.ru/20260210/butyagin-2073429278.html
Польский суд начал рассмотрение жалобы на арест археолога Бутягина
Польский суд начал рассмотрение жалобы на арест археолога Бутягина - РИА Новости, 10.02.2026
Польский суд начал рассмотрение жалобы на арест археолога Бутягина
Апелляционный суд Варшавы начал рассмотрение жалобы на арест российского археолога Александра Бутягина, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T13:19:00+03:00
2026-02-10T13:19:00+03:00
2026-02-10T13:19:00+03:00
в мире
польша
украина
республика крым
александр бутягин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061326444_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eb177be00f5225273132d9027529db72.jpg
https://ria.ru/20260127/butyagin-2070655559.html
польша
украина
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061326444_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_072e9bf424ca7aa4b4ff0ab8db6a1668.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, украина, республика крым, александр бутягин
В мире, Польша, Украина, Республика Крым, Александр Бутягин
Польский суд начал рассмотрение жалобы на арест археолога Бутягина
Суд в Варшаве начал рассмотрение жалобы на арест археолога Бутягина