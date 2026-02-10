Рейтинг@Mail.ru
Польский суд начал рассмотрение жалобы на арест археолога Бутягина
13:19 10.02.2026
Польский суд начал рассмотрение жалобы на арест археолога Бутягина
Польский суд начал рассмотрение жалобы на арест археолога Бутягина
Апелляционный суд Варшавы начал рассмотрение жалобы на арест российского археолога Александра Бутягина, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.02.2026
в мире, польша, украина, республика крым, александр бутягин
© АГН "Москва" / Артур НовосильцевАлександр Бутягин
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Александр Бутягин. Архивное фото
ВАРШАВА, 10 фев - РИА Новости. Апелляционный суд Варшавы начал рассмотрение жалобы на арест российского археолога Александра Бутягина, передает корреспондент РИА Новости.
Заседание проходит в закрытом режиме.
Известный российский ученый, представитель Эрмитажа Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. Окружной суд Варшавы арестовал его на 30 дней. Позже тот же суд продлил арест до 4 марта. Во вторник суд начал рассмотрение поданной адвокатам жалобы на исходное декабрьское решение о содержании россиянина под стражей.
Александр Бутягин в сопровождении польской полиции прибывает в районный суд Варшавы - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Друзья Бутягина рассказали, сколько собрали на правовую помощь археологу
27 января, 22:38
 
