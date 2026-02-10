Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Буркина-Фасо посетит Москву - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:10 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/burkina-faso-2073484900.html
Глава МИД Буркина-Фасо посетит Москву
Глава МИД Буркина-Фасо посетит Москву - РИА Новости, 10.02.2026
Глава МИД Буркина-Фасо посетит Москву
Министр иностранных дел Буркина-Фасо Карамоко Жан Мари Траоре прибудет в Москву с визитом в конце этой недели, сообщили РИА Новости в посольстве в Москве. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T17:10:00+03:00
2026-02-10T17:10:00+03:00
в мире
буркина-фасо
москва
россия
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983041366_182:295:1927:1276_1920x0_80_0_0_667fa16c8cff487a6e7daa5c3e6e6d09.jpg
https://ria.ru/20260202/frantsiya-2071658990.html
буркина-фасо
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983041366_0:86:2048:1622_1920x0_80_0_0_b9e27eb4ccb1e8bd341d08efa068edf5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, буркина-фасо, москва, россия, сергей лавров
В мире, Буркина-Фасо, Москва, Россия, Сергей Лавров
Глава МИД Буркина-Фасо посетит Москву

Глава МИД Буркина-Фасо посетит Москву в конце недели

© РИА Новости / МИД РФМинистр иностранных дел Буркина-Фасо Карамоко Жан Мари Траоре
Министр иностранных дел Буркина-Фасо Карамоко Жан Мари Траоре - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / МИД РФ
Министр иностранных дел Буркина-Фасо Карамоко Жан Мари Траоре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Буркина-Фасо Карамоко Жан Мари Траоре прибудет в Москву с визитом в конце этой недели, сообщили РИА Новости в посольстве в Москве.
"Министр иностранных дел прилетит в конце текущей недели ", - сказали в посольстве, отвечая на вопрос про визит главы МИД Буркина-Фасо.
Там отметили, что министр рассчитывает встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Силы безопасности Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
СВР установила причастность Франции к попытке переворота в Буркина-Фасо
2 февраля, 11:09
 
В миреБуркина-ФасоМоскваРоссияСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала