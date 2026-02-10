https://ria.ru/20260210/burkina-faso-2073484900.html
Глава МИД Буркина-Фасо посетит Москву
Министр иностранных дел Буркина-Фасо Карамоко Жан Мари Траоре прибудет в Москву с визитом в конце этой недели, сообщили РИА Новости в посольстве в Москве. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T17:10:00+03:00
