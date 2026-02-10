Рейтинг@Mail.ru
Бразилия не будет выбирать между США и Китаем, заявил Лула да Силва - РИА Новости, 10.02.2026
07:01 10.02.2026
Бразилия не будет выбирать между США и Китаем, заявил Лула да Силва
Бразилия не будет выбирать между США и Китаем, заявил Лула да Силва - РИА Новости, 10.02.2026
Бразилия не будет выбирать между США и Китаем, заявил Лула да Силва
Бразилия не намерена становиться на сторону США или Китая и будет руководствоваться исключительно собственными национальными интересами во внешней политике,... РИА Новости, 10.02.2026
в мире
бразилия
китай
сша
луис инасиу лула да силва
бразилия
китай
сша
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
в мире, бразилия, китай, сша, луис инасиу лула да силва
В мире, Бразилия, Китай, США, Луис Инасиу Лула да Силва
Бразилия не будет выбирать между США и Китаем, заявил Лула да Силва

Лула да Силва: Бразилия не будет становиться на сторону США или Китая

МЕХИКО, 10 фев - РИА Новости. Бразилия не намерена становиться на сторону США или Китая и будет руководствоваться исключительно собственными национальными интересами во внешней политике, заявил президент страны Луис Инасиу Лула да Силва.
"Я не выбираю между Китаем и Соединенными Штатами, я выбираю то, что лучше для нашей страны", — сказал Лула, выступая в Институте Бутантан, его выступление транслировала в соцсетях администрация президента.
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Президенты Бразилии и Франции поддержали Совет мира по Газе
27 января, 21:23
По словам политика, Бразилия отвергает логику одностороннего доминирования в международных отношениях и не стремится к превосходству над другими государствами. Президент подчеркнул, что его страна не заинтересована ни в региональной, ни в глобальной гегемонии.
Лула отметил, что автоматическое присоединение к конфликтам и соперничеству крупных держав не отвечает интересам Бразилии, а решения в сфере внешней политики должны приниматься исходя из прагматичных соображений и пользы для национального развития.
Президент вновь подтвердил приверженность курсу на многосторонность, напомнив, что этот подход является ключевым элементом бразильской дипломатии с начала его нынешнего президентского срока. По его словам, именно многосторонняя система, сформированная после Второй мировой войны, обеспечила относительную стабильность и мир во всем мире.
В качестве примера практического применения такого подхода Лула привел международное сотрудничество в сфере здравоохранения, в том числе партнерства в области производства вакцин, подчеркнув, что Бразилия открыта к взаимодействию с разными странами, включая Китай, если это отвечает интересам населения.
Выступление президента состоялось в рамках мероприятия, посвященного объявлению о государственных инвестициях в размере 1,4 миллиарда реалов (около 266 миллионов долларов США) на расширение и модернизацию производства вакцин и сывороток в Институте Бутантан.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме. 6 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Трамп заявил, что Бразилия и США начнут вместе "вести бизнес"
6 октября 2025, 23:52
 
В миреБразилияКитайСШАЛуис Инасиу Лула да Силва
 
 
Заголовок открываемого материала