Бразилия не будет выбирать между США и Китаем, заявил Лула да Силва

МЕХИКО, 10 фев - РИА Новости. Бразилия не намерена становиться на сторону США или Китая и будет руководствоваться исключительно собственными национальными интересами во внешней политике, заявил президент страны Луис Инасиу Лула да Силва.

"Я не выбираю между Китаем и Соединенными Штатами, я выбираю то, что лучше для нашей страны", — сказал Лула, выступая в Институте Бутантан, его выступление транслировала в соцсетях администрация президента.

По словам политика, Бразилия отвергает логику одностороннего доминирования в международных отношениях и не стремится к превосходству над другими государствами. Президент подчеркнул, что его страна не заинтересована ни в региональной, ни в глобальной гегемонии.

Лула отметил, что автоматическое присоединение к конфликтам и соперничеству крупных держав не отвечает интересам Бразилии, а решения в сфере внешней политики должны приниматься исходя из прагматичных соображений и пользы для национального развития.

Президент вновь подтвердил приверженность курсу на многосторонность, напомнив, что этот подход является ключевым элементом бразильской дипломатии с начала его нынешнего президентского срока. По его словам, именно многосторонняя система, сформированная после Второй мировой войны, обеспечила относительную стабильность и мир во всем мире.

В качестве примера практического применения такого подхода Лула привел международное сотрудничество в сфере здравоохранения, в том числе партнерства в области производства вакцин, подчеркнув, что Бразилия открыта к взаимодействию с разными странами, включая Китай, если это отвечает интересам населения.