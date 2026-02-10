https://ria.ru/20260210/balitskiy-2073397294.html
ВСУ нанесли удары по трем округам Запорожской области
ВСУ нанесли удары по трем округам Запорожской области - РИА Новости, 10.02.2026
ВСУ нанесли удары по трем округам Запорожской области
ВСУ за минувшие сутки нанесли удары по трем округам Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T11:31:00+03:00
2026-02-10T11:31:00+03:00
2026-02-10T11:31:00+03:00
происшествия
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Происшествия, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
ВСУ нанесли удары по трем округам Запорожской области
Губернатор Балицкий: ВСУ обстреляли три округа Запорожской области