Зарезал по пьяни: в смерти экс-босса российской атлетики обвиняют его сына

В начале февраля стало известно о смерти бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева. В ходе расследования всплыли жуткие детали. Подробности — в материале РИА Новости Спорт.
Зарезал собственный сын
Спустя неделю после смерти Балахничева правоохранители предъявили обвинение в убийстве его сыну Александру. По словам старшего помощника руководителя подмосковного главка СК РФ Ольги Врадий, мужчина "причинил тяжкий вред здоровью отца, повлекший его гибель".
Балахничева-младшего оперативно задержали и возбудили в его отношении уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
"По данным следствия, 2 февраля текущего года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта нанес ножевое ранение своему отцу. От полученного ранения потерпевший скончался", - говорится в сообщении ведомства в канале в МAX.
Удар, который привел к гибели Балахничева, был нанесен в район бедра. Потерпевший скончался на месте от потери крови. Ход и результаты расследования уголовного дела контролирует Ногинская городская прокуратура.
Грозит до 15 лет
Ближайшие два месяца Балахничев-младший проведет в СИЗО, дожидаясь суда — в качестве меры пресечения ему избрали заключение под стражу. В прокуратуре Московской области раскрыли, что, по предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения во время нападения на отца.
"Около 11 часов вечера 1 февраля 2026 года в частном доме в дер. Новая Купавна в ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес своему 76-летнему отцу ножевое ранение в бедро. От полученного телесного повреждения потерпевший скончался на месте происшествия", — сообщается в Telegram-канале областной прокуратуры.
По информации "Mash на спорте", Александр Балахничев уже долгое время испытывает проблемы с алкоголем и в течение восьми лет пытается вылечить воспаление печени. Причина нападения, по данным источника, — "алкогольный делирий" (белая горячка). Балахничев-младший совместно с отцом работал в центре развития легкой атлетики, а также управлял компанией по производству спорттоваров.
При этом друг Валентина Балахничева, председатель Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов, затруднился дать характеристику обвиняемому, хотя и был с ним знаком.
"Я с ним встречался несколько раз на соревнованиях. Возможно, раза три-четыре. Не больше. Я с ним не работал и не общался, просто он иногда присутствовал вместе с отцом. Никаких характеристик я дать не могу", — рассказал он РИА Новости.
Курбатов отметил, что шокирован новостью об обвинении сына Балахничева. "Комментировать ничего нельзя. Идет следствие, должен быть суд. В любом случае надо дожидаться результатов расследования, вердикта суда", — добавил он.
Александру Балахничеву грозит до 15 лет лишения свободы.
* * *
Валентину Балахничеву было 76 лет. Он возглавлял ВФЛА с 1991 по 2015 год. В 2013 году Россия впервые приняла чемпионат мира. В юности Балахничев занимался легкой атлетикой, представлял сборную СССР на зимнем чемпионате Европы в беге на 60 м с барьерами. По завершении карьеры работал тренером, имел звания мастера спорта СССР и заслуженного тренера РСФСР.
Также Балахничев занимал должность вице-президента Европейской легкоатлетической ассоциации (European Athletics), входил в комитет по маркетингу Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics, ранее IAAF), занимал должность казначея организации.
В январе 2016 года комитет по этике IAAF принял решение о пожизненном отстранении Балахничева, а также экс-старшего тренера сборной России по группе выносливости Алексея Мельникова и сына экс-президента IAAF Папы Массаты Диака. В сентябре 2020 года суд Парижа приговорил Балахничева к трем годам тюремного заключения по делу о сокрытии положительных допинг-проб российских спортсменов.