СК раскрыл подробности гибели экс-главы ВФЛА Балахничева

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Сын экс-президента Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева, будучи пьяным, в ходе конфликта нанес отцу смертельное ножевое ранение, сообщили в подмосковном главке СК РФ.
Ранее старший помощник руководителя главка Ольга Врадий сообщила РИА Новости, что сыну Балахничева предъявлено обвинение в том, что он причинил здоровью отца тяжкий вред, приведший к его гибели, фигурант арестован.
"По данным следствия, 2 февраля текущего года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта нанес ножевое ранение своему отцу. От полученного ранения потерпевший скончался", - говорится в сообщении ведомства в канале в Мах.
Прокуратура Подмосковья уточнила, что удар был нанесен в бедро. От полученного ранения пострадавший скончался на месте. Надзорное ведомство области взяло под контроль ход и результаты расследования уголовного дела.
Второго февраля в пресс-службе ВФЛА сообщили РИА Новости, что Валентин Балахничев умер в возрасте 76 лет.
Балахничев возглавлял ВФЛА с 1991 по 2015 год. В юности занимался легкой атлетикой, представлял сборную СССР на зимнем чемпионате Европы в беге на 60 м с барьерами. По завершении карьеры работал тренером, имел звания мастера спорта СССР и заслуженного тренера РСФСР.