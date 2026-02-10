Рейтинг@Mail.ru
СК раскрыл подробности гибели экс-главы ВФЛА Балахничева - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:50 10.02.2026 (обновлено: 16:55 10.02.2026)
https://ria.ru/20260210/balakhnichev-2073480716.html
СК раскрыл подробности гибели экс-главы ВФЛА Балахничева
СК раскрыл подробности гибели экс-главы ВФЛА Балахничева - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
СК раскрыл подробности гибели экс-главы ВФЛА Балахничева
Сын экс-президента Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева, будучи пьяным, в ходе конфликта нанес отцу смертельное ножевое ранение,... РИА Новости Спорт, 10.02.2026
2026-02-10T16:50:00+03:00
2026-02-10T16:55:00+03:00
следственный комитет россии (ск рф)
всероссийская федерация легкой атлетики (вфла)
происшествия
ссср
россия
московская область (подмосковье)
валентин балахничев
ольга врадий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573102188_0:130:3062:1852_1920x0_80_0_0_51ecf41df3750b0018fdd3b0876ca510.jpg
https://ria.ru/20260112/eks-glava-2067311828.html
ссср
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573102188_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_da6928bb7ef545ef31ce334fc5caf36e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
следственный комитет россии (ск рф), всероссийская федерация легкой атлетики (вфла), происшествия, ссср, россия, московская область (подмосковье), валентин балахничев, ольга врадий
Следственный комитет России (СК РФ), Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА), Происшествия, СССР, Россия, Московская область (Подмосковье), Валентин Балахничев, Ольга Врадий
СК раскрыл подробности гибели экс-главы ВФЛА Балахничева

СК: сын экс-главы ВФЛА Балахничева в ссоре нанес отцу ножевое ранение

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВалентин Балахничев
Валентин Балахничев - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Валентин Балахничев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Сын экс-президента Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева, будучи пьяным, в ходе конфликта нанес отцу смертельное ножевое ранение, сообщили в подмосковном главке СК РФ.
Ранее старший помощник руководителя главка Ольга Врадий сообщила РИА Новости, что сыну Балахничева предъявлено обвинение в том, что он причинил здоровью отца тяжкий вред, приведший к его гибели, фигурант арестован.
"По данным следствия, 2 февраля текущего года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта нанес ножевое ранение своему отцу. От полученного ранения потерпевший скончался", - говорится в сообщении ведомства в канале в Мах.
Прокуратура Подмосковья уточнила, что удар был нанесен в бедро. От полученного ранения пострадавший скончался на месте. Надзорное ведомство области взяло под контроль ход и результаты расследования уголовного дела.
Второго февраля в пресс-службе ВФЛА сообщили РИА Новости, что Валентин Балахничев умер в возрасте 76 лет.
Балахничев возглавлял ВФЛА с 1991 по 2015 год. В юности занимался легкой атлетикой, представлял сборную СССР на зимнем чемпионате Европы в беге на 60 м с барьерами. По завершении карьеры работал тренером, имел звания мастера спорта СССР и заслуженного тренера РСФСР.
Суд - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Экс-главу совета директоров "Локомотива" обвинили в организации убийств
12 января, 09:20
 
Следственный комитет России (СК РФ)Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА)ПроисшествияСССРРоссияМосковская область (Подмосковье)Валентин БалахничевОльга Врадий
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Трактор
    5
    6
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Адмирал
    Авангард
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Й. д. Йонг
    367
    645
  • Теннис
    Завершен
    Х. Хуркач
    А. Бублик
    765
    677
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    Э. Свитолина
    66
    43
  • Хоккей
    Завершен
    Словакия
    Финляндия
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Италия
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Фулхэм
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Брайтон
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Бернли
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Болонья
    Лацио
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    РБ Лейпциг
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала