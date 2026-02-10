В гибели экс-главы ВФЛА Балахничева обвинили его сына

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Сыну бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева предъявлено обвинение в том, что он причинил здоровью отца тяжкий вред, приведший к его гибели, фигурант арестован, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.

Второго февраля в пресс-службе ВФЛА сообщили РИА Новости, что Валентин Балахничев умер в возрасте 76 лет.

По словам Врадий, в отношении сына Балахничева возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

« "Ему предъявлено обвинение, мужчина арестован", - сказала она.