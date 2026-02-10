https://ria.ru/20260210/balakhnichev-2073474559.html
В гибели экс-главы ВФЛА Балахничева обвинили его сына
В гибели экс-главы ВФЛА Балахничева обвинили его сына - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
В гибели экс-главы ВФЛА Балахничева обвинили его сына
Сыну бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева предъявлено обвинение в том, что он причинил здоровью отца тяжкий... РИА Новости Спорт, 10.02.2026
2026-02-10T16:25:00+03:00
2026-02-10T16:25:00+03:00
2026-02-10T16:28:00+03:00
легкая атлетика
всероссийская федерация легкой атлетики (вфла)
вокруг спорта
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112459/07/1124590770_0:198:3076:1929_1920x0_80_0_0_270c58d91503104c1a0000f02ab275e3.jpg
https://ria.ru/20260130/richardson--2071167563.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112459/07/1124590770_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_7f0b4974df74326dc3c64f6c1ac4f785.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
легкая атлетика, всероссийская федерация легкой атлетики (вфла), вокруг спорта, происшествия
Легкая атлетика, Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА), Вокруг спорта, Происшествия
В гибели экс-главы ВФЛА Балахничева обвинили его сына
В гибели экс-президента ВФЛА Балахничева обвиняется его сын
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Сыну бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева предъявлено обвинение в том, что он причинил здоровью отца тяжкий вред, приведший к его гибели, фигурант арестован, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.
Второго февраля в пресс-службе ВФЛА сообщили РИА Новости, что Валентин Балахничев умер в возрасте 76 лет.
По словам Врадий, в отношении сына Балахничева возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
«
"Ему предъявлено обвинение, мужчина арестован", - сказала она.
Балахничев возглавлял ВФЛА с 1991 по 2015 год. В юности занимался легкой атлетикой, представлял сборную СССР на зимнем чемпионате Европы в беге на 60 м с барьерами. По завершении карьеры работал тренером, имел звания мастера спорта СССР и заслуженного тренера РСФСР.