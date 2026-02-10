Рейтинг@Mail.ru
В гибели экс-главы ВФЛА Балахничева обвинили его сына
16:25 10.02.2026
В гибели экс-главы ВФЛА Балахничева обвинили его сына
В гибели экс-главы ВФЛА Балахничева обвинили его сына
Сыну бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева предъявлено обвинение в том, что он причинил здоровью отца тяжкий...
2026
В гибели экс-главы ВФЛА Балахничева обвинили его сына

В гибели экс-президента ВФЛА Балахничева обвиняется его сын

Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев
Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Сыну бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева предъявлено обвинение в том, что он причинил здоровью отца тяжкий вред, приведший к его гибели, фигурант арестован, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.
Второго февраля в пресс-службе ВФЛА сообщили РИА Новости, что Валентин Балахничев умер в возрасте 76 лет.
По словам Врадий, в отношении сына Балахничева возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
"Ему предъявлено обвинение, мужчина арестован", - сказала она.
Балахничев возглавлял ВФЛА с 1991 по 2015 год. В юности занимался легкой атлетикой, представлял сборную СССР на зимнем чемпионате Европы в беге на 60 м с барьерами. По завершении карьеры работал тренером, имел звания мастера спорта СССР и заслуженного тренера РСФСР.
