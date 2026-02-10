Рейтинг@Mail.ru
В Баку началась встреча Алиева и Вэнса - РИА Новости, 10.02.2026
17:43 10.02.2026
В Баку началась встреча Алиева и Вэнса
Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и вице-президента США Джей Ди Вэнса в расширенном составе началась в Баку, сообщает местное агентство Репорт. РИА Новости, 10.02.2026
в мире, баку, азербайджан, сша, ильхам алиев, джеймс дэвид вэнс
В мире, Баку, Азербайджан, США, Ильхам Алиев, Джеймс Дэвид Вэнс
Баку. Архивное фото
БАКУ, 10 фев – РИА Новости. Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и вице-президента США Джей Ди Вэнса в расширенном составе началась в Баку, сообщает местное агентство Репорт.
Баку началась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джеймсом Дэвидом Вэнсом в расширенном составе", - говорится в сообщении.
Флаг Азербайджана - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Азербайджан и США создадут совместную инвестиционную платформу
26 августа 2025, 18:33
 
