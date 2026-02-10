https://ria.ru/20260210/baku-2073493087.html
В Баку началась встреча Алиева и Вэнса
Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и вице-президента США Джей Ди Вэнса в расширенном составе началась в Баку, сообщает местное агентство Репорт. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T17:43:00+03:00
В Баку началась встреча Алиева и Вэнса в расширенном составе