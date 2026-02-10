Рейтинг@Mail.ru
На Байкале автомобиль провалился под лед, погибли два человека
08:51 10.02.2026
На Байкале автомобиль провалился под лед, погибли два человека
Нарушение правил безопасности при выезде на лед привело к провалу автомобиля и гибели двух человек на Байкале, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области. РИА Новости, 10.02.2026
ИРКУТСК, 10 фев - РИА Новости. Нарушение правил безопасности при выезде на лед привело к провалу автомобиля и гибели двух человек на Байкале, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.
Вечером в понедельник спасателям поступила информация о провале под лед автомобиля Toyota Raktis в акватории озера Байкал. По данным МЧС, водитель нарушил запрет выезда на лед вне ледовых переправ, двигаясь по заливу Усть-Анга. Примерно в двух километрах от берега автомобиль ушел под воду.
"В салоне находились четыре человека. Двоим из них удалось выбраться из тонущей машины, еще двое, мужчина 1991 года рождения и женщина 1989 года рождения, сделать этого не смогли", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в месте провала дно неоднородное, имеются скальные выступы. Глубина составляет от 100 до 400 метров. Поисковые работы продолжаются.
СК начал доследственную проверку.
В Туве шестилетний мальчик сел за руль отцовской машины и устроил ДТП
ПроисшествияБайкалИркутская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
