На Байкале автомобиль провалился под лед, погибли два человека
На Байкале автомобиль провалился под лед, погибли два человека - РИА Новости, 10.02.2026
На Байкале автомобиль провалился под лед, погибли два человека
Нарушение правил безопасности при выезде на лед привело к провалу автомобиля и гибели двух человек на Байкале, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T08:51:00+03:00
происшествия
байкал
иркутская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
байкал
иркутская область
Два человека погибли в результате провала автомобиля под лед Байкала