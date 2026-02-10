https://ria.ru/20260210/artkika-2073480621.html
Посол России в КНР оценил ситуацию в Арктике
Посол России в КНР оценил ситуацию в Арктике - РИА Новости, 10.02.2026
Посол России в КНР оценил ситуацию в Арктике
Рост напряженности в арктическом регионе вызван неоколониальным подходом США и их союзников по НАТО, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T16:49:00+03:00
2026-02-10T16:49:00+03:00
2026-02-10T16:51:00+03:00
россия
китай
арктика
игорь моргулов
сша
гренландия
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038251937_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e5560f1049d3d03f595b8daf52a4d5e1.jpg
https://ria.ru/20260210/kitay-2073479167.html
россия
китай
арктика
сша
гренландия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038251937_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_37d500ed272b2c5adcd2788e4324b407.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, арктика, игорь моргулов, сша, гренландия, нато
Россия, Китай, Арктика, Игорь Моргулов, США, Гренландия, НАТО
Посол России в КНР оценил ситуацию в Арктике
РИА Новости: рост напряженности в Арктике является следствием линии США и НАТО