Рейтинг@Mail.ru
Посол России в КНР оценил ситуацию в Арктике - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:49 10.02.2026 (обновлено: 16:51 10.02.2026)
https://ria.ru/20260210/artkika-2073480621.html
Посол России в КНР оценил ситуацию в Арктике
Посол России в КНР оценил ситуацию в Арктике - РИА Новости, 10.02.2026
Посол России в КНР оценил ситуацию в Арктике
Рост напряженности в арктическом регионе вызван неоколониальным подходом США и их союзников по НАТО, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T16:49:00+03:00
2026-02-10T16:51:00+03:00
россия
китай
арктика
игорь моргулов
сша
гренландия
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038251937_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e5560f1049d3d03f595b8daf52a4d5e1.jpg
https://ria.ru/20260210/kitay-2073479167.html
россия
китай
арктика
сша
гренландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038251937_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_37d500ed272b2c5adcd2788e4324b407.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, арктика, игорь моргулов, сша, гренландия, нато
Россия, Китай, Арктика, Игорь Моргулов, США, Гренландия, НАТО
Посол России в КНР оценил ситуацию в Арктике

РИА Новости: рост напряженности в Арктике является следствием линии США и НАТО

© Фото предоставлено пресс-службой Посольства России в КитаеИгорь Моргулов
Игорь Моргулов - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Фото предоставлено пресс-службой Посольства России в Китае
Игорь Моргулов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 10 фев - РИА Новости. Рост напряженности в арктическом регионе вызван неоколониальным подходом США и их союзников по НАТО, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов.
Президент США Дональд Трамп ранее подчёркивал необходимость контроля Вашингтона над Гренландией, ссылаясь на возможную угрозу со стороны России и Китая для США и "свободного мира".
"Рост напряженности в Арктике – следствие линии США и их союзников по НАТО, привносящих в регион конфронтационные и неоколониальные подходы и превращающих остров в зону геополитического противостояния", - сказал дипломат.
Гренландия входит в состав Датского Королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Российский флаг в Пекине - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Российский посол рассказал о регулярном диалоге с Китаем по Украине
Вчера, 16:43
 
РоссияКитайАрктикаИгорь МоргуловСШАГренландияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала