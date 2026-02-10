Нанесения ущерба интересам России нет в повестке Армении, заявил Пашинян

ЕРЕВАН, 10 фев — РИА Новости. Армения доносит до партнеров, что не заинтересована в нанесении ущерба интересам России, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

« "Никто не сможет втянуть нас в логику действий против России", — сказал он в интервью Общественному телевидению Армении.

Российским же партнерам армянская сторона говорит, что не собирается ссориться и создавать проблем.

"Так как мы ценим отношения, которые мы имеем. У меня очень хорошие и прямые отношения с президентом России Владимиром Путиным , теплые и прямые отношения с главой правительства России Михаилом Мишустиным. Это наша стратегия. Мы не будем действовать против России, но будем действовать в интересах Армении", — заключил Пашинян

В конце ноября в Киргизии прошел саммит ОДКБ . Ереван отказался принимать участие, однако уведомил, что не против принятия на встрече согласованных документов.

Ранее Армения приостановила участие в ОДКБ. На пресс-конференции 16 июля Пашинян заявил, что считает более вероятным выход страны из организации, чем разморозку участия.

Замглавы российского МИД Михаил Галузин заявлял, что к такому решению армянские власти подтолкнул Запад. Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров , слова Пашиняна о том, что ОДКБ якобы "бросила Армению в беде", не соответствуют действительности.