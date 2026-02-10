https://ria.ru/20260210/armeniya-2073531594.html
Нанесения ущерба интересам России нет в повестке Армении, заявил Пашинян
Армения доносит до партнеров, что не заинтересована в нанесении ущерба интересам России, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T22:04:00+03:00
2026-02-10T22:04:00+03:00
2026-02-10T22:44:00+03:00
ЕРЕВАН, 10 фев — РИА Новости. Армения доносит до партнеров, что не заинтересована в нанесении ущерба интересам России, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.
«
"Никто не сможет втянуть нас в логику действий против России", — сказал он в интервью Общественному телевидению Армении.
Российским же партнерам армянская сторона говорит, что не собирается ссориться и создавать проблем.
"Так как мы ценим отношения, которые мы имеем. У меня очень хорошие и прямые отношения с президентом России Владимиром Путиным
, теплые и прямые отношения с главой правительства России Михаилом Мишустиным. Это наша стратегия. Мы не будем действовать против России, но будем действовать в интересах Армении", — заключил Пашинян
.
В конце ноября в Киргизии прошел саммит ОДКБ. Ереван отказался принимать участие, однако уведомил, что не против принятия на встрече согласованных документов.
Ранее Армения приостановила участие в ОДКБ. На пресс-конференции 16 июля Пашинян заявил, что считает более вероятным выход страны из организации, чем разморозку участия.
Замглавы российского МИД Михаил Галузин заявлял, что к такому решению армянские власти подтолкнул Запад. Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров
, слова Пашиняна о том, что ОДКБ якобы "бросила Армению в беде", не соответствуют действительности.
В середине декабря представитель МИД Мария Захарова заявила, что Армения остается полноправным членом организации, сохраняя все соответствующие права и обязательства, при этом никаких препятствий для возобновления ее полноценной работы нет.