Нанесения ущерба интересам России нет в повестке Армении, заявил Пашинян
22:04 10.02.2026 (обновлено: 22:44 10.02.2026)
Нанесения ущерба интересам России нет в повестке Армении, заявил Пашинян
Армения доносит до партнеров, что не заинтересована в нанесении ущерба интересам России, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.
в мире
россия
армения
никол пашинян
владимир путин
михаил мишустин
одкб
россия
армения
в мире, россия, армения, никол пашинян, владимир путин, михаил мишустин, одкб
В мире, Россия, Армения, Никол Пашинян, Владимир Путин, Михаил Мишустин, ОДКБ
Нанесения ущерба интересам России нет в повестке Армении, заявил Пашинян

Пашинян: нанесения ущерба интересам России не было и не будет в повестке Армении

ЕРЕВАН, 10 фев — РИА Новости. Армения доносит до партнеров, что не заинтересована в нанесении ущерба интересам России, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.
"Никто не сможет втянуть нас в логику действий против России", — сказал он в интервью Общественному телевидению Армении.

Российским же партнерам армянская сторона говорит, что не собирается ссориться и создавать проблем.
"Так как мы ценим отношения, которые мы имеем. У меня очень хорошие и прямые отношения с президентом России Владимиром Путиным, теплые и прямые отношения с главой правительства России Михаилом Мишустиным. Это наша стратегия. Мы не будем действовать против России, но будем действовать в интересах Армении", — заключил Пашинян.
В конце ноября в Киргизии прошел саммит ОДКБ. Ереван отказался принимать участие, однако уведомил, что не против принятия на встрече согласованных документов.
Ранее Армения приостановила участие в ОДКБ. На пресс-конференции 16 июля Пашинян заявил, что считает более вероятным выход страны из организации, чем разморозку участия.
Замглавы российского МИД Михаил Галузин заявлял, что к такому решению армянские власти подтолкнул Запад. Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, слова Пашиняна о том, что ОДКБ якобы "бросила Армению в беде", не соответствуют действительности.
В середине декабря представитель МИД Мария Захарова заявила, что Армения остается полноправным членом организации, сохраняя все соответствующие права и обязательства, при этом никаких препятствий для возобновления ее полноценной работы нет.
