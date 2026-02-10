https://ria.ru/20260210/alekseev-2073536395.html
Третий соучастник покушения на генерала Алексеева накопил долги в России
Третий соучастник покушения на генерала Алексеева накопил долги в России - РИА Новости, 10.02.2026
Третий соучастник покушения на генерала Алексеева накопил долги в России
Павел Васин, задержанный по уголовному делу о покушении на убийство генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, задолжал в России более 500 тысяч рублей, в том... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T22:50:00+03:00
2026-02-10T22:50:00+03:00
2026-02-10T22:50:00+03:00
происшествия
россия
москва
дубай
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
покушение на генерала алексеева в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073445872_19:0:1182:654_1920x0_80_0_0_24d9cc760a48c8698ca88bd32037de59.jpg
https://ria.ru/20260208/fsb-2072990669.html
https://ria.ru/20260208/pokushenie-2072995100.html
россия
москва
дубай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073445872_164:0:1036:654_1920x0_80_0_0_37521ef06b05b55c6328141c1722e6db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, дубай, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), покушение на генерала алексеева в москве
Происшествия, Россия, Москва, Дубай, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Покушение на генерала Алексеева в Москве
Третий соучастник покушения на генерала Алексеева накопил долги в России
РИА Новости: третий соучастник покушения на Алексеева задолжал в РФ 500 тыс руб
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Павел Васин, задержанный по уголовному делу о покушении на убийство генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, задолжал в России более 500 тысяч рублей, в том числе по кредитам, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными приставов.
Во вторник в ЦОС ФСБ РФ
сообщили РИА Новости, что задержан третий соучастник подготовки покушения на убийство генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева. Им оказался сын ранее задержанного Виктора Васина Павел Васин.
Согласно данным приставов, с 2013 по 2025 год на Васина-младшего возбудили четыре исполнительных производства, предметами которых стали "задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки)", "задолженность по ИД" и "иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц".
Всего на данный момент Васин должен почти 210 тысяч рублей, из которых почти 206 тысяч рублей - основной долг и 4 тысячи исполнительского сбора.
Кроме того, по данным приставов, с него не смогли взыскать 300 тысяч рублей долгов по кредитным платежам - в июле и августе производства были прекращены из-за "невозможности установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств".
В жилом доме в Москве
6 февраля было совершено покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Алексеева, его госпитализировали. В воскресенье ЦОС ФСБ РФ сообщил РИА Новости, что исполнителя покушения на Алексеева, Любомира Корбу, задержали в Дубае
и передали России. Согласно данным суда, он арестован. Пособниками преступления оказались двое граждан России - Зинаида Серебрицкая и Виктор Васин. Задержанные исполнитель и его пособник признали вину.