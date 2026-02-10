Третий соучастник покушения на генерала Алексеева накопил долги в России

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Павел Васин, задержанный по уголовному делу о покушении на убийство генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, задолжал в России более 500 тысяч рублей, в том числе по кредитам, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными приставов.

Во вторник в ЦОС ФСБ РФ сообщили РИА Новости, что задержан третий соучастник подготовки покушения на убийство генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева. Им оказался сын ранее задержанного Виктора Васина Павел Васин.

Согласно данным приставов, с 2013 по 2025 год на Васина-младшего возбудили четыре исполнительных производства, предметами которых стали "задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки)", "задолженность по ИД" и "иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц".

Всего на данный момент Васин должен почти 210 тысяч рублей, из которых почти 206 тысяч рублей - основной долг и 4 тысячи исполнительского сбора.

Кроме того, по данным приставов, с него не смогли взыскать 300 тысяч рублей долгов по кредитным платежам - в июле и августе производства были прекращены из-за "невозможности установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств".