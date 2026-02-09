Рейтинг@Mail.ru
Региональные почетные звания планируют ввести в Ярославской области - РИА Новости, 09.02.2026
Ярославская область
Ярославская область
 
16:44 09.02.2026
Региональные почетные звания планируют ввести в Ярославской области
Региональные почетные звания планируют ввести в Ярославской области - РИА Новости, 09.02.2026
Региональные почетные звания планируют ввести в Ярославской области
Установить 22 почетных звания по ключевым сферам деятельности планируют в Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 09.02.2026
ярославская область
михаил евраев
ярославская областная дума
Новости
михаил евраев, ярославская областная дума
Ярославская область, Михаил Евраев, Ярославская областная Дума
Региональные почетные звания планируют ввести в Ярославской области

Евраев: региональные почетные звания планируют ввести в Ярославской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Установить 22 почетных звания по ключевым сферам деятельности планируют в Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"Планируем установить 22 почетных звания по ключевым сферам деятельности. Уже внесли законопроект в Ярославскую областную думу. После того, как инициативу поддержат депутаты, мы станем первым регионом ЦФО, который установил такой полный перечень почетных званий", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
По мнению губернатора, такая инициатива является "важнейшим шагом для укрепления общественного признания и профессионального статуса тех, чей ежедневный труд создает основу для благополучия и развития Ярославской области".
По данным областного правительства, проект закона "О внесении изменений в закон Ярославской области "О наградах" предусматривает, что присвоение региональных почетных званий станет ступенью для получения федеральных.
"В Ярославской области проживают талантливые и неравнодушные люди. Это наши выдающиеся учителя, врачи, деятели культуры, работники транспорта, строительства и других важных сфер жизни. Благодаря введению новой системы почетных званий появится возможность отметить их вклад в развитие региона", - цитирует пресс-служба начальника управления государственной службы правительства региона Анну Микурову.
В областном правительстве также отмечают, что принятие законопроекта не повлечет за собой увеличения расходов (снижения доходов) областного бюджета, не потребует признания утратившими силу, приостановления действия, изменения или принятия иных законодательных актов Ярославской области.
 
Ярославская область
Михаил Евраев
Ярославская областная Дума
 
 
