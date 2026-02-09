Региональные почетные звания планируют ввести в Ярославской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Установить 22 почетных звания по ключевым сферам деятельности планируют в Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев.

"Планируем установить 22 почетных звания по ключевым сферам деятельности. Уже внесли законопроект в Ярославскую областную думу. После того, как инициативу поддержат депутаты, мы станем первым регионом ЦФО, который установил такой полный перечень почетных званий", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.

По мнению губернатора, такая инициатива является "важнейшим шагом для укрепления общественного признания и профессионального статуса тех, чей ежедневный труд создает основу для благополучия и развития Ярославской области".

По данным областного правительства, проект закона "О внесении изменений в закон Ярославской области "О наградах" предусматривает, что присвоение региональных почетных званий станет ступенью для получения федеральных.

"В Ярославской области проживают талантливые и неравнодушные люди. Это наши выдающиеся учителя, врачи, деятели культуры, работники транспорта, строительства и других важных сфер жизни. Благодаря введению новой системы почетных званий появится возможность отметить их вклад в развитие региона", - цитирует пресс-служба начальника управления государственной службы правительства региона Анну Микурову.