Захарова: на Западе боятся показать истинную природу киевского фашизма

МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Западные СМИ боятся потревожить спячку своей аудитории, не показывая им природу киевского фашизма, в частности такой случай они упустили на днях, когда в Киеве проходил съезд "Идеология, теория и стратегия правого движения", рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.