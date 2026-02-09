Рейтинг@Mail.ru
Захарова: на Западе боятся показать истинную природу киевского фашизма
09.02.2026
Захарова: на Западе боятся показать истинную природу киевского фашизма
Захарова: на Западе боятся показать истинную природу киевского фашизма

МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Западные СМИ боятся потревожить спячку своей аудитории, не показывая им природу киевского фашизма, в частности такой случай они упустили на днях, когда в Киеве проходил съезд "Идеология, теория и стратегия правого движения", рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"На днях CNN, BBC, CBC, ZDF и прочие западные медиа упустили уникальную возможность показать своей аудитории истинную природу киевского эзотерического фашизма, по сути сатанизма*", - написала представитель МИД в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что сходка укроэкстремистов "Идеология, теория и стратегия правого движения" состоялась в украинской столице 7 февраля, в зале собрался "гремучий коктейль псевдорелигиозных ухилянтов и языческих необандеровцев из состава ВСУ, ГУР и нацбатов". На сцене была размещена репродукция картины Диего Веласкеса "Распятый Христос", рядом - плакат "Центурии" (новые оуновцы**) с символами палачей Христа - венка, меча и трех щитов римских легионеров, добавила Захарова. А с другой стороны была нацистско-азовская атрибутика***.
"В этом адском антураже Христос выглядел распятым повторно. Западные СМИ это не покажут никогда. Как не включают они трансляции с центральных улиц Львова и Киева во время некроманских маршей разномастных "центурий", посвященных их идейным прародителям - ОУН-УПА**. Боятся потревожить сладкую спячку своей аудитории картинкой того, что вывели на Украине "либеральные" диктатуры", - заключила Захарова.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
** Запрещенные в РФ экстремистские организации.
*** "Азов" признан в РФ террористической организацией.
Захарова: Зеленского уже на Украине называют фашистом
28 января, 09:29
 
