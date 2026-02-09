В Японии создадут департамент госинформации

ТОКИО, 9 фев – РИА Новости. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити на пресс-конференции в связи с исторической победой возглавляемой ею Либерально-демократической партии на выборах в нижнюю палату парламента заявила о намерении укрепить разведывательные функции государства, для чего будет создан департамент государственной информации.

Выборы в нижнюю палату парламента Японии состоялись 8 февраля. Либерально-демократическая партия стала первой в послевоенной истории Японии, получившей более двух третей мест в палате – 316 из 465. Вместе с новым партнером по коалиции Партией обновления Японии (Ниппон исин-но кай) у правящей коалиции 352 депутатских мандата. Это дает возможность правительству фактически без оглядки на оппозицию, потерпевшую на выборах сокрушительное поражение, принимать любые законопроекты.