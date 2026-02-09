https://ria.ru/20260209/yaponiya-2073265452.html
В Японии создадут департамент госинформации
В Японии создадут департамент госинформации - РИА Новости, 09.02.2026
В Японии создадут департамент госинформации
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити на пресс-конференции в связи с исторической победой возглавляемой ею Либерально-демократической партии на выборах в нижнюю... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T17:45:00+03:00
2026-02-09T17:45:00+03:00
2026-02-09T17:48:00+03:00
в мире
япония
украина
санаэ такаити
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056911812_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_60631d5a1ca50b20cd7047e6e6eadbbc.jpg
https://ria.ru/20260209/yaponiya-2073135274.html
https://ria.ru/20260208/yaponiya-2073036848.html
япония
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056911812_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aea980c2203838440bc86b7144d50e14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, украина, санаэ такаити
В мире, Япония, Украина, Санаэ Такаити
В Японии создадут департамент госинформации
Премьер Японии Такаити заявила о намерении учредить департамент госинформации
ТОКИО, 9 фев – РИА Новости. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити на пресс-конференции в связи с исторической победой возглавляемой ею Либерально-демократической партии на выборах в нижнюю палату парламента заявила о намерении укрепить разведывательные функции государства, для чего будет создан департамент государственной информации.
"Мы будем работать над укреплением разведывательных функций. Необходимо усилить функции анализа информации, предупреждения кризисов, создать систему стратегической защиты национальных интересов. Конкретно это будет выражаться в создании департамента государственной информации, укреплении проверки иностранных инвестиций в Японию
с точки зрения обеспечения безопасности", - сказала Такаити
.
Она также повторила тезис о том, что конфликт на Украине
продемонстрировал новые методы ведения войны, что создает необходимость пересмотра трех стратегических документов по обороноспособности и безопасности, принятые в декабре 2022 года.
Выборы в нижнюю палату парламента Японии состоялись 8 февраля. Либерально-демократическая партия стала первой в послевоенной истории Японии, получившей более двух третей мест в палате – 316 из 465. Вместе с новым партнером по коалиции Партией обновления Японии (Ниппон исин-но кай) у правящей коалиции 352 депутатских мандата. Это дает возможность правительству фактически без оглядки на оппозицию, потерпевшую на выборах сокрушительное поражение, принимать любые законопроекты.