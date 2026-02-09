Рейтинг@Mail.ru
Рост военной мощи Японии усилится после победы Такаити, считает эксперт - РИА Новости, 09.02.2026
11:54 09.02.2026 (обновлено: 12:41 09.02.2026)
Рост военной мощи Японии усилится после победы Такаити, считает эксперт
Рост военной мощи Японии усилится после победы Такаити, считает эксперт - РИА Новости, 09.02.2026
Рост военной мощи Японии усилится после победы Такаити, считает эксперт
Премьер Японии Санаэ Такаити после решительной победы ее партии на выборах будет ужесточать политику в сфере безопасности и продолжит укреплять союз с США,... РИА Новости, 09.02.2026
в мире
япония
сша
токио
санаэ такаити
дональд трамп
российская академия наук
япония
сша
токио
в мире, япония, сша, токио, санаэ такаити, дональд трамп, российская академия наук
В мире, Япония, США, Токио, Санаэ Такаити, Дональд Трамп, Российская академия наук
Рост военной мощи Японии усилится после победы Такаити, считает эксперт

Кистанов: наращивание военной мощи Японии усилится после победы Такаити

© AP Photo / Eugene HoshikoПремьер-министр Японии Санаэ Такаити
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Премьер Японии Санаэ Такаити после решительной победы ее партии на выборах будет ужесточать политику в сфере безопасности и продолжит укреплять союз с США, поделился оценкой с РИА Новости руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов.
"Санаэ Такаити возьмет во внешней политике, в сфере безопасности курс на ужесточение, на повышение роли военного компонента. Она уже заявила о том, что будет пересматривать три доктринальных документа по поводу обороны и безопасности - это стратегия национальной обороны, стратегия национальной безопасности и план оборонного строительства", - сказал собеседник агентства.
Сотрудники избирательной комиссии подсчитывают голоса на выборах в нижнюю палату парламента в Токио. 8 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Правящая коалиция получит две трети мест в нижней палате парламента Японии
8 февраля, 16:46
Он добавил, что премьер также говорила о планах ускорить выход на уровень военных расходов в 2% от ВВП. Это ожидалось в 2027 году, но, по словам Такаити, может быть достигнуто уже в 2026 году, указал эксперт.
"Конечно же, она продолжит курс на укрепление союза с Соединенными Штатами. Это уже было продемонстрировано во время ее саммита с президентом Дональдом Трампом в Токио в октябре прошлого года. В марте она собирается снова ехать в Соединенные Штаты", - подчеркнул Кистанов.
По его словам, не исключена и попытка Такаити после выборов пересмотреть девятую статью конституции Японии, которая официально запрещает стране сухопутную армию, флот и ВВС. Для таких изменений нужно проведение референдума, который должны одобрить большинством в 2/3 голосов члены обеих палат парламента страны. Победа партии премьера уже обеспечила правящей коалиции нужное число мест в нижней палате, а также возможность обходить решения верхней, объяснил эксперт.
В воскресенье в Японии состоялись выборы в ключевую нижнюю палату парламента. По итогам голосования Либерально-демократическая партия под руководством Санаэ Такаити одержала оглушительную победу по итогам выборов в ключевую нижнюю палату парламента, единолично получив более двух третей мандатов. Это даст ей возможность проводить законопроекты, даже если они будут отклонены в верхней палате парламента, где партия не имеет большинства, без опоры на голоса депутатов из других политических партий.
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити выступает перед журналистами в день всеобщих выборов в Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Такаити хотела бы провести встречу с Россией, считает японский депутат
Вчера, 09:48
 
В миреЯпонияСШАТокиоСанаэ ТакаитиДональд ТрампРоссийская академия наук
 
 
