Рост военной мощи Японии усилится после победы Такаити, считает эксперт

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Премьер Японии Санаэ Такаити после решительной победы ее партии на выборах будет ужесточать политику в сфере безопасности и продолжит укреплять союз с США, поделился оценкой с РИА Новости руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов.

Санаэ Такаити возьмет во внешней политике, в сфере безопасности курс на ужесточение, на повышение роли военного компонента. Она уже заявила о том, что будет пересматривать три доктринальных документа по поводу обороны и безопасности - это стратегия национальной обороны, стратегия национальной безопасности и план оборонного строительства", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что премьер также говорила о планах ускорить выход на уровень военных расходов в 2% от ВВП. Это ожидалось в 2027 году, но, по словам Такаити, может быть достигнуто уже в 2026 году, указал эксперт.

"Конечно же, она продолжит курс на укрепление союза с Соединенными Штатами. Это уже было продемонстрировано во время ее саммита с президентом Дональдом Трампом Токио в октябре прошлого года. В марте она собирается снова ехать в Соединенные Штаты", - подчеркнул Кистанов.

По его словам, не исключена и попытка Такаити после выборов пересмотреть девятую статью конституции Японии , которая официально запрещает стране сухопутную армию, флот и ВВС. Для таких изменений нужно проведение референдума, который должны одобрить большинством в 2/3 голосов члены обеих палат парламента страны. Победа партии премьера уже обеспечила правящей коалиции нужное число мест в нижней палате, а также возможность обходить решения верхней, объяснил эксперт.